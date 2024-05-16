胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

▲前台中市長胡志強。（圖／資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

前台中市長胡志強過生日！親朋好友15日齊聚慶祝他76歲大壽，夫人邵曉鈴也在一旁，兩人笑得相當開心。胡志強也在臉書放上慶生照，台北市副市長李四川、台中市長盧秀燕等人都獻上祝福。

胡志強臉書分享慶生會照片，畫面中他與邵曉鈴看著大蛋糕笑開懷，身旁還有立法院副院長江啟臣、國民黨台中市立委廖偉翔等人。

除了李四川、盧秀燕，台北市文化局長蔡詩萍、國民黨立委李彥秀、楊瓊瓔、黃建豪等人都留言祝福胡志強生日快樂，胡志強也一一回應，感謝大家的祝福。