藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

▲藍、白兩黨不分晝夜排班守護議場大門。（圖／記者呂佳賢攝）



記者隋昊志／綜合報導

國會改革法案預計本周五（17日）表決三讀，為防止民進黨杯葛，國民黨15日發起甲級動員，從上午起開始在立法院議場門口，決定不分晝夜排班守護議場，民眾黨團總召黃國昌晚間也到場加入，預計將一路守至16日上午8點交棒。國民黨團總召傅崐萁則是買了炸雞、冰棒前往慰勞，替輪班的立委們消暑補充戰力，雙方邊吃邊聊，氣氛相當融洽。

▲▼國民黨團總召傅崐萁晚間買了炸雞、冰棒前往慰勞輪班立委。（圖／記者呂佳賢攝）



國民黨團第三梯次派出立委羅明才、林德福、賴士葆、顏寬恒、李彥秀、林倩綺等人輪值守護議場，民眾黨團則是由林國成、張啓楷駐守，黃國昌原訂8點半接棒，但向來在立院穿著西裝的他，在回去換上運動服後，提早到場換班，而這身裝扮也讓一旁的賴士葆笑說看起來像是「高中生」，黃國昌則是露出自己回家換上的厚襪子，表示自己在上一屆國會時，就已經在議場外睡過好幾次，這種襪子可以防止蚊子叮咬，雙方在現場有說有笑，相處十分融洽。

▲ 國民黨排出8梯次24小時守議場 。（圖／記者崔至雲翻攝）



在看守議場的漫漫長夜過程中，黃國昌還被民眾黨議員陳世軒、「比特王出任務」夜襲直播，分享在民眾黨對這次國會改革法案的主張及看法。隨後，國民黨團總召傅崐萁也購買炸雞、以及一個裝滿冰棒的綠色冰桶，笑稱是要把民進黨吃掉，也希望在場輪班的藍白立委們，可以消暑、補充戰力。