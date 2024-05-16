四叉貓拿路權「集結100人」　徐巧芯曝反擊手段：我不會被霸凌

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前指控住家遭人騷擾，氣得向警方報警，網紅四叉貓則喊出18日要前往朝聖，向台北市申請徐家附近路權通過，並已收到公文。四叉貓表示，他當天不會動員，粗估整天頂多100人。徐巧芯今（16日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，這些人到她家打卡，是很低俗、嘔心、下流的事情，「我幹嘛要阻止他們！」，「我幹嘛當他的煞車皮，就讓他們去吧！」

徐巧芯呼籲所有支持者，都不要與那些人發生衝突，而且她有告訴警方，只要依法行事，不反對這些人借路權；至於主持人詢問是否會有因應作法？徐巧芯說，「一定會有，大家不要覺得我是一個會被霸凌的人！」

徐巧芯也說，自從她家的地址被公布在網路上後，一些陌生人就開始在她家附近拍照、晃來晃去，造成她回家時有人身安全的考量，尤其在晚上，因此，她的助理都會提早在家門口看有沒有奇怪的人，日前有2、3個人在她家門口前面走來走去拍照，因此才會報警，當警察到達時，原本的2個人已經離開，但後來又有一個人從旁邊走過來，躲在機車後面，並拿出手機正要往她的住宅拍攝。

徐巧芯續指，警察發現這個人行跡詭異，才上前盤查，「那個人在網路上的辯解說法都是假的，因為我的助理就是證人」，明顯有看到那個人從隔壁巷子走過來，「劉媽媽涼麵」剛好在另一邊，所以不會是去吃涼麵，而且後來所以有那麼多的員警到場，是因為那個人不配合警方拿出身分證，至於警方作為有無違失，警方應該自己處理。

徐巧芯指控，那一個人就是「無良公關」，先前跟她有官司，當天被警方盤查後很生氣，就在臉書「台北松信資深綠吱」寫出警察盤查的事情，她並強調，當天被盤查的只有「無良公關」一人，不是跟她媽媽吵架的另外一個人。