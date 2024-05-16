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台文館爆抄襲！廠商淚嘆「同事每晚都在哭」　PTT狂轟：少在那情勒

▲▼台文館「阿龍」爆抄襲還反咬　陸繪師PO證據打臉：太魔幻了。（圖／翻攝國立台灣文學館）

▲台文館的吉祥物「阿龍」爆出抄襲爭議。（圖／翻攝自國立台灣文學館）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣文學館的活動吉祥物「阿龍」爆抄襲爭議，台文館事後兩度否認，先是稱這是繪圖小編2019年的創作，反咬大陸繪師「童年Nora」，又改口是廠商創作。廠商創辦人今在臉書發文滅火，沒想到再度掀起撻伐，大票網友怒喊，「質疑的點不解釋，講一堆屁話幹嘛」、「凹不過就情緒勒索」。另外，該篇文章目前已下架。

台文館廠商創辦人今在臉書發聲明，感嘆「當手上的證明變成鬥爭工具的時候，對與錯已經不重要了，真的東西也會說是假的。有人說為什麼不公開帳號，那帳號是私人的、有隱私權的，非得到同意，沒有帳密也沒有權力去要求。」

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創辦人表示，「我保護的是20多歲畢業沒多久的同事，因為這件事她都躲在家裡不敢出門，不敢上班，不敢面對人群，她覺得每個人都用異樣的眼光看著她。被肉搜，被訊息轟炸，只好關帳號，每晚都在哭，我擔心她出意外遠比這事件來得多。從這刻我深刻的了解網路霸凌的可怕。身為主管，我必須站在前面保護同事，關帳號不是我的選項，我做事光明磊落，所以訊息等惡劣留言轉而攻擊我。」

▲「童年Nora」曬出證據。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）

▲▼「童年Nora」曬出證據。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）

▲「童年Nora」曬出證據。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）

同時，他也向「童年Nora」喊話，「對岸的創作者您好，在此事件之前我不認識您，連我同事也不認識甚至沒看過您的創作，我的確有2019年的創作證明，不管您是更早或較晚創作其實我都不在意，因為都是很好的作品，都是能夠帶給人們快樂的作品。很遺憾我們是用這種方式認識，希望是哪天我們發現了彼此的平行創作而結緣還能互相打招呼成為朋友。」

最後，創辦人感嘆，「我不知道我這些心裡話能不能讓這紛爭結束，我們被告知要有個官方聲明，我只希望在那份比較沒有溫度的官方聲明外，能有我自己內心的聲音讓你們看到。」

PO文被轉發至PTT，然而大票鄉民卻不買單，紛紛洗版轟「好了啦！再凹真的難看」、「拿出證據很難？廢話連篇」、「可以打這麼多邏輯前後不連貫的文章，真的很台灣文學」、「散會啦，何必情緒勒索呢」、「IG圖都被打臉打爆了，還在有證據...嘻嘻」。

廠商創辦人全文，如下：

雖然我明白這社會就是有人要刻意挑起爭執，我不主動但就是莫名會被捲入。
手上的確有證明，也交給官方確認過，本以為告一段落。
沒想到媒體把內容流出去，還寫了一篇聳動的新聞，標題與內容就是要引起紛爭。
當手上的證明變成鬥爭工具的時候，對與錯已經不重要了，真的東西也會說是假的。
有人說為什麼不公開帳號，那帳號是私人的有隱私權的，非得到同意，沒有帳密也沒有權力去要求。

問我保護誰，我保護的是二十多歲畢業沒多久的同事，因為這件事她都躲在家裡不敢出門，不敢上班，不敢面對人群，她覺得每個人都用異樣的眼光看著她。被肉搜，被訊息轟炸，只好關帳號，每晚都在哭，我擔心她出意外遠比這事件來的多。從這刻我深刻的了解網路霸凌的可怕。

身為主管，我必須站在前面保護同事，關帳號不是我的選項，我做事光明磊落，所以訊息等惡劣留言轉而攻擊我。

台灣因為政治自由開放，導致顏色分明，各有各的立場，當網軍在攻擊我的時候，其實說不定我跟你們同個立場，我也只能摸摸鼻子。只問政治，不問對錯在現今社會是一個很大的問題，但我們也只能生活在其中，祈禱哪天不要像這樣燒過來。我真心的希望台灣能夠更好，如果你們能夠關注我其他的發文，而不是因為這件事才來的，你們會發現我有多愛這塊土地。

對岸的朋友們，你們在中國去過的城市可能都還沒有我多，從最北到最南我都去過了，我也在北京清華短暫的上過課，也交了一些好朋友。我看到對岸的朋友因為這件事被煽動，攻擊我甚至攻擊台灣，這都不是我們的原意。

對岸的創作者您好，在此事件之前我不認識您，連我同事也不認識甚至沒看過您的創作，我的確有2019年的創作證明，不管您是更早或較晚創作其實我都不在意，因為都是很好的作品，都是能夠帶給人們快樂的作品。
很遺憾我們是用這種方式認識，希望是哪天我們發現了彼此的平行創作而結緣還能互相打招呼成為朋友。

我不知道我這些心裡話能不能讓這紛爭結束，我們被告知要有個官方聲明，我只希望在那份比較沒有溫度的官方聲明外能有我自己內心的聲音讓你們看到。

▼廠商創辦人發文。（圖／翻攝自PTT）

▲「童年Nora」曬出證據。（圖／翻攝自臉書／空罐速寫社）
 

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