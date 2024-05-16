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美對華加徵關稅「經貿政治化」　陸駐美使館：已曝露喪失自信　

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中駐美使館發言人痛批，美對華加徵關稅是不自信的表現。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國宣布對中國電動汽車、晶片等產品加徵新關稅，中駐美國使館發言人今（16）日痛批，美國把經貿政治化，對華施加單邊制裁，無法證明美國的強大，「反而暴露出美方已喪失自信」。

美方發佈對華加徵301關稅4年期複審結果，拜登總統宣佈在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關鍵礦產、半導體等產品的加徵關稅。

針對美國制裁政策，中國駐美國使館發言人指出，美方濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對華產品加徵的301關稅，對其錯誤做法非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。中方對此表示強烈不滿。

發言人稱，世貿組織已明確作出結論，美國的301關稅違背世貿規則，是違反國際法的行為。美方的這一做法損人不利己，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。

發言人強調，美國作為世貿組織的創立者之一，不僅不願當好表率，反而帶頭違規，難以解釋其標榜的「公平競爭」，也無法取信於國際社會。

發言人表示，，美國為了維護單極霸權，將經貿問題政治化、工具化，頻繁對華施加單邊制裁，濫用301關稅，不擇手段地瘋狂打壓中國的正常經貿科技活動。「這並不能證明美國的強大，反而暴露出美方已喪失自信。」

中國外交部發言人汪文斌昨15日引用歐洲政多位要表示，「加徵關稅是破壞全球貿易的「下策」，進一步增加對華關稅是錯上加錯，並且連續兩天強調「中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。」

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