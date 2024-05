川普、拜登同意辯論！　首場將於6／27登場

▲拜登與川普將在選舉前進行2場辯論,第一場將於6月27日舉行。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登與前總統川普預計在今年11月的總統大選再度對決,而雙方陣營也確定接受媒體邀請,在投票前進行2場辯論,第一場將於6月27日舉行,儘管目前辯論形式與細節尚未公布,但雙方已出現分歧。

根據CNN、路透社報導,拜登與川普證實接受CNN邀請,將於紐約時間6月27日晚間9時在亞特蘭大攝影棚進行首場辯論;另外在9月10日接受美國廣播公司(ABC)邀請,進行第2次辯論。

拜登15日在社群網站X發文表示,「我收到並接受CNN邀請,參加6月27日的辯論,交給你了,川普。就像你說的,任何地方、任何時間、任何地點。」川普則於自家 Truth Social 平台發文,「我已經準備好並願意在6月和9月按照擬定的時間與『騙子喬』進行辯論。」

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u