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川普、拜登同意辯論！　首場將於6／27登場

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲拜登與川普將在選舉前進行2場辯論，第一場將於6月27日舉行。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登與前總統川普預計在今年11月的總統大選再度對決，而雙方陣營也確定接受媒體邀請，在投票前進行2場辯論，第一場將於6月27日舉行，儘管目前辯論形式與細節尚未公布，但雙方已出現分歧。

根據CNN、路透社報導，拜登與川普證實接受CNN邀請，將於紐約時間6月27日晚間9時在亞特蘭大攝影棚進行首場辯論；另外在9月10日接受美國廣播公司（ABC）邀請，進行第2次辯論。

拜登15日在社群網站X發文表示，「我收到並接受CNN邀請，參加6月27日的辯論，交給你了，川普。就像你說的，任何地方、任何時間、任何地點。」川普則於自家 Truth Social 平台發文，「我已經準備好並願意在6月和9月按照擬定的時間與『騙子喬』進行辯論。」

據了解，首場辯論會的時間是選在6月15日G7峰會和川普在紐約的刑事審判結束後舉行。

儘管目前辯論形式與細節尚未公布，但雙方已出現分歧。川普指出，希望舉辦2場以上的辯論，並且要在充滿觀眾的大場地舉行；不過拜登陣營回應，拜登明確表達參與2場辯論，沒有噱頭且尊重規則。

辯論預計吸引上千萬美國選民觀看，對兩黨候選人來說皆充滿風險，拜登陣營認為，辯論很可能會暴露川普在墮胎問題上的立場；但川普陣營則說，拜登容易出現口誤，很可能會加劇選民對其年紀和身體狀況的擔憂。

首場辯論舉行時，拜登已高齡81歲，川普也已經78歲，東北大學名譽教授施羅德（Alan Schroeder）指出，這場辯論將是候選人無法完全控制局面的時刻之一，「由於年齡問題，兩位候選人將受到比以往任何時刻都還要更嚴格的審查。」

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