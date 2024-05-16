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萌寵粉專影片輕鬆上線！Galaxy AI企劃、剪輯大揭密

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

▲想幫家裡的萌寵設立粉絲專頁，分享牠們逗趣可愛的照片影音嗎？交給擁有強大AI功能的Galaxy Tab S9 Series，立刻收穫滿滿粉絲！（圖／擷取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

點開現代人的FB、IG追蹤名單，最關注的對象可能不再是知名的KOL，而是一隻隻萌翻天的寵物明星！被生活與工作壓力逼到喘不過氣的時候，狂滑動物影片就是現代人最放鬆療癒的方式之一，難怪每隔一陣子就會有新興起的萌寵大明星在網路社群上掀起風潮。家裡也有可愛到不行的狗勾貓咪？想與大家分享家中毛寶貝的可愛，但又怕拍攝過程和剪接後續花太多時間嗎？還擔心家裡太亂、拍不出文青網美風？現在只要手邊有一台能快速產出影像內容的3C利器——Galaxy Tab S9 Series，就能省去許多你現在的困擾，簡單製作、開粉專再也無壓力！

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

想知道萌寵的一天怎麼過嗎？現在就讓「壯壯」示範給你看！擁有一身飄逸的金色毛髮，黃金獵犬壯壯每天的工作就是——賣萌、討吃、逗拔麻開心。前陣子牠更發現，本來就愛分享有關牠生活上大小事的拔麻，最近不只是想在網路上PO「長第一顆牙」、「第一次學會握手」、「學會新特技」等生活紀錄，而是認真想幫牠建立粉絲團，甚至還找來朋友組成專業團隊，看樣子是要來真的了！

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

但是……多人討論很可能就上升成「人多口雜」，眼看拔麻他們光是討論idea，就在Galaxy Tab S9 Series平板上滑得手忙腳亂，讓壯壯不免擔心狗生第一個粉絲專頁會不會就此流局。好加在這時拔麻發現Galaxy Tab S9 Series搭載的Galaxy AI「智慧自動摘要功能」，不管是那個語言的網頁或者是各種會議紀錄、筆記內容，只要選擇這個功能，平板就可以幫大家翻譯以及快速get到重點，把時間省下來做更深入的討論，又不怕意見相左、傷了和氣，讓壯壯在心裡嘀咕，「真是好險……」

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

決定先以「寵物鮮食」做為頻道首波主打後，拔麻開始利用Galaxy Tab S9 Series找素材、發想拍攝內容了。在一旁瞧著的壯壯在心裡吐槽想，「他們想拍什麼影片我是不太介意啦，但對於料理小白來說真的是挑戰欸！」好在毛拔麻不怕被狗兒子看沒有，立即使用平板上的「搜尋圈功能」，只要在螢幕上圈選任何圖片、文字就可以開始進行 Google 搜尋，馬上就能找到合適的鮮食食材跟健康美味的料理方式，煮好之後就可以為重頭戲「壯壯吃播」做準備了。

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

順利拍完吃播影片的壯壯，此時此刻簡直就是大男主心態，就連審片都堅持要自己來！挑選吃播影片最重要的縮圖時，不巧看到一張後方有人腳入鏡的照片，「哎呦也太不專業了吧！」好在Galaxy Tab S9 Series也具備「物件橡皮擦功能」，挑選想「擦掉」的畫面，就能輕輕鬆鬆從畫面中抹去，再加上強大的「生成式相片編輯」，移動縮放物件後，Galaxy AI也會隨即幫忙把背景補回去，看上去簡直不留痕跡，讓照片看起來既完美又有專業感！

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

▲▼ 毛拔麻,毛小孩,萌寵,Galaxy Tab S9 Series,AI,3C,平板,社群,三星。（圖／擷取自影片）

誰說想當一個擁有眾多追隨者的社群工作者，一定要熟悉各種影像軟體？透過擁有強大智慧的Galaxy Tab S9 Series和Galaxy AI帶來的各項功能，讓你隨時隨地都能產出畫面流暢又有創意的照片影片，與網友們分享毛小孩最皮、最萌的那一面， 使用對的工具，讓你創作輕鬆上手搞定！

立即了解更多：https://reurl.cc/oRrVZ5-

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