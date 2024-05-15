桃園智發會與養工處兩大智慧科技應用　榮獲國際認可

▲智發會透過生成式AI人機協作系統，榮獲「2024智慧城市創新應用獎」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日於市政會議，接受智發會及養工處呈獻榮獲「2024智慧城市創新應用獎」表示，智發會透過生成式AI人機協作系統，提高1999市民專線服務品質及效率；養工處利用「桃園市道路養護資訊管理平台」檢測道路品質，兩項獲得肯定的智慧科技應用系統，在2024智慧城市展中，成功吸引國際目光。

智發會主委吳肇銘表示，智發會將話務人員所用的問答知識庫導入Azure Open AI進行訓練學習，開發生成式AI人機協作系統，協助話務人員迅速查詢、整理民眾所需資訊，縮減話務人員作業及民眾等候時間。本次以「人厲害？還是AI厲害？」為主題，挑選4位話務人員實際使用此系統，經過近1個月的資料收集及比較，整體通話時間平均縮短20.75秒、節省10.2%的時間，在61個機關中脫穎而出，獲得全國「2024智慧城市創新應用獎」的肯定。

▲桃園市道路養護資訊管理平台，使用AI影像辨識模組、結合道路IRI（國際糙度）、PCI（鋪面狀況）等指標評估道路品質。（圖／新聞處提供）

養工處副處長高必嫻表示，「桃園市道路養護資訊管理平台」採用GIS地理圖資系統和IoT物聯網建構道路資訊雲端平台，使用AI影像辨識模組、結合道路IRI（國際糙度）、PCI（鋪面狀況）等指標評估道路品質。此一機制使養護單位能即時應對道路破損案件並優化派工流程，藉由數據分析、調整，提升巡查、派工效率，節省人力及經費，大幅改善本市道路資訊基礎環境。