透過雲端AI分享縮小城鄉醫療落差　奇美醫與新樓醫人工智慧合作模式

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院與新樓醫院於2022年8月簽訂「醫療人工智慧合作契約書」正式啟動AI合作之路，優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用，這些AI病情預測服務可以預測胸痛病人1個月內死亡與心肌梗塞之風險，及預測肺炎病人呼吸衰竭、敗血症或休克及死亡之風險。

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奇美醫院院長林宏榮指出，有別於其他醫學中心發展影像AI，奇美醫院智慧醫療中心分析體系的優勢與能量，致力專注發展以電子病歷為基礎的人工智慧預測模型，並與資訊室充分合作，將研發成果與醫院資訊系統(HIS)整合，實際落地於臨床使用，迄今已有30類AI病情預測系統於三院區落地應用，包含：急診、外科、麻醉、加護病房、生殖醫學、透析中心、胸腔內科、小兒科等。

奇美醫院智慧醫療中心主任劉忠峰舉案例指出，82歲女子，有糖尿病及冠心症，之前做過心導管支架，因為行動不便，自行停心臟藥物3年。此次因突發胸痛、呼吸困難，緊急至新樓醫院急診就醫。當時她血壓偏低102/72毫米汞柱(正常值為120/80毫米汞柱)、血氧濃度僅有91%、呼吸急促(22次/分鐘)、脈搏每分鐘84次，心電圖呈現陳舊性心肌梗塞，但心肌酵素正常。

因情況複雜且棘手，無法確定是否有急性心肌梗塞現象，但透過奇美醫院胸痛雲端AI病情預測輔助發現，她在1個月內發生心肌梗塞機率為43.3%，死亡率更高達94.64%，經心導管檢查後，發現左側主幹及前降支動脈嚴重阻塞，左心室收縮功能只剩30%。新樓醫院醫療團隊因此決定立即啟動緊急心導管手術，術前的血壓已下降至80毫米汞柱，迫切需要升壓劑來穩定情況，而心房顫動的發生使狀況變得更加緊急。幸好醫療團隊及時放置血管支架，恢復了血流，病人的狀況漸趨穩定，6天後順利出院。

然而，醫療AI的發展需要龐大的醫療數據和高昂的資訊運算設備投入，也成了各醫院自行發展醫療AI的最大限制。有鑑於此，為讓更多醫院及病人受惠於醫療AI，奇美醫院與新樓醫院於2022年8月簽訂「醫療人工智慧合作契約書」正式啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。

劉忠峰主任表示，奇美醫院與新樓醫院長久以來均通過ISO27001 ISMS(資訊安全管理系統)之認證，為確保雙方資訊網路、雲端運算速度及資訊安全隱私與保護問題，奇美醫院運用SSL(Secure Sockets Layer)非對稱加密機制及JWT(JSON Web Token)技術來強化傳輸身份的安全驗證。由於雙方醫療作業存在一些差異，因此要為新樓醫院調整與優化AI預測的模型，並針對每個模型提供特徵重要性圖(SHAP圖)，讓使用者能精確掌握主要影響風險的關鍵因素。經過長時間的努力，雙方終於在2023年10月連線測試成功「胸痛病人」之病情預測功能，並於2024年2月連線測試成功「肺炎病人」之病情預測功能。整個運作流程簡明安全，為醫療AI分享方式開創一條可行之坦途。新樓醫院急診導入奇美醫院AI預測系統近3個月以來，整體預測準確性(AUC)約9成，與奇美醫院原始模型相近，足見奇美醫院AI預測系統確實是輔助臨床決策的智慧好幫手。

台南新樓醫院院長劉啓擧表示，自從奇美醫院的AI預測上線以後，確實對急診室提供實質上的幫助，尤其是資歷尚淺的醫師。AI可以協助他們更快預測病情可能變化而提供適切處置措施，有助於人員應變效率的提升與醫療資源的妥善運用。對於奇美醫院無私分享他們辛苦研發的AI系統表示感謝之意！AI除了直接對急診室的幫助之外，更重要的是讓新樓醫院的人員近距離感受醫療AI的好處，提升了新樓醫院人員的智慧醫療素養。

奇美醫院院長林宏榮指出，奇美醫院與新樓醫院合作建立安全的AI雲端分享機制，是我國醫療AI發展之重要里程碑。此模式的成功，有機會讓醫界運用AI的力量來縮短城鄉醫療數位落差，對實現醫療平權邁前一大步。AI模型的適用性與品質不斷提升，服務種類更加多元，服務對象包含全世界，讓台灣在世界智慧醫療發展上扮演重要的關鍵力量。