　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

透過雲端AI分享縮小城鄉醫療落差　奇美醫與新樓醫人工智慧合作模式

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院與新樓醫院於2022年8月簽訂「醫療人工智慧合作契約書」正式啟動AI合作之路，優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用，這些AI病情預測服務可以預測胸痛病人1個月內死亡與心肌梗塞之風險，及預測肺炎病人呼吸衰竭、敗血症或休克及死亡之風險。

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇美醫院院長林宏榮指出，有別於其他醫學中心發展影像AI，奇美醫院智慧醫療中心分析體系的優勢與能量，致力專注發展以電子病歷為基礎的人工智慧預測模型，並與資訊室充分合作，將研發成果與醫院資訊系統(HIS)整合，實際落地於臨床使用，迄今已有30類AI病情預測系統於三院區落地應用，包含：急診、外科、麻醉、加護病房、生殖醫學、透析中心、胸腔內科、小兒科等。

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院智慧醫療中心主任劉忠峰舉案例指出，82歲女子，有糖尿病及冠心症，之前做過心導管支架，因為行動不便，自行停心臟藥物3年。此次因突發胸痛、呼吸困難，緊急至新樓醫院急診就醫。當時她血壓偏低102/72毫米汞柱(正常值為120/80毫米汞柱)、血氧濃度僅有91%、呼吸急促(22次/分鐘)、脈搏每分鐘84次，心電圖呈現陳舊性心肌梗塞，但心肌酵素正常。

因情況複雜且棘手，無法確定是否有急性心肌梗塞現象，但透過奇美醫院胸痛雲端AI病情預測輔助發現，她在1個月內發生心肌梗塞機率為43.3%，死亡率更高達94.64%，經心導管檢查後，發現左側主幹及前降支動脈嚴重阻塞，左心室收縮功能只剩30%。新樓醫院醫療團隊因此決定立即啟動緊急心導管手術，術前的血壓已下降至80毫米汞柱，迫切需要升壓劑來穩定情況，而心房顫動的發生使狀況變得更加緊急。幸好醫療團隊及時放置血管支架，恢復了血流，病人的狀況漸趨穩定，6天後順利出院。

然而，醫療AI的發展需要龐大的醫療數據和高昂的資訊運算設備投入，也成了各醫院自行發展醫療AI的最大限制。有鑑於此，為讓更多醫院及病人受惠於醫療AI，奇美醫院與新樓醫院於2022年8月簽訂「醫療人工智慧合作契約書」正式啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。

劉忠峰主任表示，奇美醫院與新樓醫院長久以來均通過ISO27001 ISMS(資訊安全管理系統)之認證，為確保雙方資訊網路、雲端運算速度及資訊安全隱私與保護問題，奇美醫院運用SSL(Secure Sockets Layer)非對稱加密機制及JWT(JSON Web Token)技術來強化傳輸身份的安全驗證。由於雙方醫療作業存在一些差異，因此要為新樓醫院調整與優化AI預測的模型，並針對每個模型提供特徵重要性圖(SHAP圖)，讓使用者能精確掌握主要影響風險的關鍵因素。經過長時間的努力，雙方終於在2023年10月連線測試成功「胸痛病人」之病情預測功能，並於2024年2月連線測試成功「肺炎病人」之病情預測功能。整個運作流程簡明安全，為醫療AI分享方式開創一條可行之坦途。新樓醫院急診導入奇美醫院AI預測系統近3個月以來，整體預測準確性(AUC)約9成，與奇美醫院原始模型相近，足見奇美醫院AI預測系統確實是輔助臨床決策的智慧好幫手。

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南新樓醫院院長劉啓擧表示，自從奇美醫院的AI預測上線以後，確實對急診室提供實質上的幫助，尤其是資歷尚淺的醫師。AI可以協助他們更快預測病情可能變化而提供適切處置措施，有助於人員應變效率的提升與醫療資源的妥善運用。對於奇美醫院無私分享他們辛苦研發的AI系統表示感謝之意！AI除了直接對急診室的幫助之外，更重要的是讓新樓醫院的人員近距離感受醫療AI的好處，提升了新樓醫院人員的智慧醫療素養。

▲奇美醫院與新樓醫院啟動AI合作之路，並優先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測服務，提供新樓醫院與麻豆新樓醫院急診室使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮指出，奇美醫院與新樓醫院合作建立安全的AI雲端分享機制，是我國醫療AI發展之重要里程碑。此模式的成功，有機會讓醫界運用AI的力量來縮短城鄉醫療數位落差，對實現醫療平權邁前一大步。AI模型的適用性與品質不斷提升，服務種類更加多元，服務對象包含全世界，讓台灣在世界智慧醫療發展上扮演重要的關鍵力量。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

玩水被抓包！萌喵雙手慢動作收回　睜大雙眼裝無辜...網：像沒事一樣

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

台灣首富林百里笑領配息　89億元入袋

台灣首富林百里笑領配息　89億元入袋

電子代工廠廣達電腦（2382）受惠AI浪潮推升營運動能，2023年寫下亮眼的獲利成績，公司已於今年4月12日進行除息，預計每股配發9元現金股利，總金額高達347.64億元，也寫下歷史新高紀錄；依據廣達董事長林百里手中持股計算，將可領到近89億元鉅款。

鴻海一度漲5%「飆至179元」

鴻海一度漲5%「飆至179元」

桃園-台灣新亮點　周柏吟率團赴星推廣

桃園-台灣新亮點　周柏吟率團赴星推廣

桃園兩大智慧科技應用　榮獲國際認可

桃園兩大智慧科技應用　榮獲國際認可

廣達AI伺服器強勁「下半年爆發」

廣達AI伺服器強勁「下半年爆發」

關鍵字：

AI城鄉奇美醫新樓醫人工智慧合作

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面