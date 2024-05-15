情侶4種睡姿洩露「伴侶親密度」！心理師曝一姿勢恐是關係失衡

▲伴侶之間的關係竟可以透過睡姿看出來。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

許多情侶交往時會同居，相擁入眠時的姿勢，其實也能展現出與另一半的親密程度。對此，心理師余佳容透露常見的4種情侶睡姿分別代表的含意，若是有一方佔據床上大部分的位置，可能意味著這段關係不平等。

余佳容近日在臉書粉專上分享，肢體語言會在不經意中洩露內心真實的想法，而睡姿是肢體語言的其中一種，因此與伴侶的親密程度，其實能夠透過睡姿來揭密。

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第一種睡姿為「背後抱」－余佳容說，大約有20％的情侶會採取這種睡姿，這種姿勢意味著關係穩定、互相信任，但如果是用這種睡姿睡在床邊，左半床或右半床是空的，則是意味著關係的不平衡，其中一方渴望更多愛，另一方則傾向逃避。

▲余佳容分享，情侶同床共枕時的睡姿，可以反映出2人的關係如何。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第二種睡姿為「互相擁抱」－余佳容提到，用正面擁抱的睡姿，通常是出現在熱戀期的情侶，這種睡姿代表過度依賴彼此、無法獨立的狀態。

第三種睡姿為「部分接觸」－余佳容指出，採用背對背或是其他睡姿，但仍有部分肢體接觸的話，意味著彼此在這段關係中感到舒適、自在。

第四種睡姿為「一方佔據床上大部分位置」－余佳容提到，若有一方佔據了床上大部分的位置，讓另一半只有小小的位置能睡，意味著關係中的不平等，其中佔據大部分位置的人，在這段關係中佔據主導位置，另一方則是長期容忍、遷就。