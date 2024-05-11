男友著急撲倒…驚見素色內褲「暗譙1句」！全場看傻：有啥問題？

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些情侶想要增加情趣，會在親熱時準備一些道具。一名妹子就透露，先前和男友一起出遊，有特別帶一套男方喜歡的內衣，但沒想到她還沒換上，對方就凍未條直接撲倒她，結果看到她身上的內褲便暗譙一句，讓她聽了超級生氣。文章曝光後，網友紛紛表示「有什麼問題？」「直接換成阿嬤內褲啦！」

原PO在Dcard發文表示，日前有一次和男友出遊過夜，本來準備了一套對方喜歡的內衣，想說洗好澡之後再換上。不料對方忍不到洗完澡的時候，就直接把她撲倒，結果看到她裡面穿的是素色內褲，竟脫口而出「X小」。

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原PO表示，雖然知道男生是視覺動物，可是她覺得對方沒必要這樣，「我要穿什麼是我的自由」，雖然當下對方有道歉，可是她每每想起當時的狀況，還是覺得很生氣，於是在心中暗自決定，「以後跟他見面都穿素色內褲氣死他，我就背骨仔」。

不少網友看傻表示，「素色內褲有什麼錯？另外免洗內褲也是不錯的選擇」、「阿嬤內褲穿起來」、「大部份男生四角褲也超醜好嗎」、「這麼在乎視覺…我應該會換一個男友，誰知道哪天受傷有了疤、不小心胖了點、變老了，會不會被嫌棄，找個不在乎的，相處起來才輕鬆」、「我以為男生沒在看內衣褲的，沒穿最好」、「可是我都穿卡通內褲，我男友超喜歡欸」。