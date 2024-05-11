台鐵車廂太擠！火爆女猛嗆情侶檔　包包抄傢伙...比畫刺心臟

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書PO文指稱，台鐵由基隆往苗栗第1247班次區間車昨（10）日晚間8時許，一對情侶站在車門邊，疑似車廂擁擠導致與一名女子起口角，女子竟作勢翻包包揚言「拿傢伙刺心臟」，還連續怒嗆這對情侶，過程都被網友拍攝下來；鐵路警察指出，尚未接獲當事人報案，將調閱影像調查釐清，並依法偵辦。

▲台鐵由基隆往苗栗第1247班次區間車，網友在臉書PO文指稱，一名女子疑似車廂擁擠起糾紛，竟怒嗆一對情女還揚言「拿傢伙刺心臟」恐嚇。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

臉書《社會事新聞影音》有網友PO文指稱，5月10日晚間，台鐵區間車第5車廂，疑似車廂擁擠，一對情侶疑似碰到女子，女子不滿狂嗆，還作勢從包包內掏出東西，要往男子心臟捅，民眾通報列車長處理。

▲台鐵由基隆往苗栗第1247班次區間車，網友在臉書PO文指稱，一名女子疑似車廂擁擠起糾紛，從包包內作勢「拿傢伙刺心臟」恐嚇。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

針對臉書PO文內容，鐵路警察局台北分局桃園分駐所副所長黃慈仁指出，昨晚8時15分許，台鐵第1247次區間車5車（桃園往內壢站間）民眾因車廂旅客眾多推擠發生口角並涉嫌恐嚇案，因警方迄今未接獲報案，將調閱車廂及相關監視器釐清案情，並依規定受理偵辦。

黃慈仁呼籲，民眾如發現台鐵車廂內有衝突糾紛事件，請保持冷靜並立即通報列車長或鐵路警察協處，警方將依規定受理處理。