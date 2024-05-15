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川普造勢再提「駐韓美軍」：南韓都沒付錢！

▲▼川普於當地時間11日前往美國紐澤西州懷爾德伍德造勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普於當地時間11日前往美國紐澤西州懷爾德伍德造勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於今年11月舉行總統大選，預計將由前總統川普代表共和黨，對上代表民主黨的現任總統拜登。強調「美國優先主義」的川普日前造勢時再度指出，駐韓美軍兵力高達4.2萬人，然而身為富有國家的南韓卻無須分攤軍費。針對川普的錯誤說法，南韓駐美國大使表示，已試圖和川普幕僚取得溝通。

根據《韓聯社》，川普於當地時間11日前往美國紐澤西州懷爾德伍德（Wildwood）進行造勢，當他談及北約組織（NATO）會員國的軍費分攤問題後，他又花了20秒談到位於東北亞的南韓，「我們（美國）將大把金錢投注在他們的軍隊。我們（駐守在韓國）的軍人有4萬2000名，然而他們卻幾乎不付錢。」

目前駐韓美軍兵力為2萬8500人。然而，川普又口誤灌水。

川普回顧過往政績，「是我改變了這個局勢！據我所知，拜登希望軍費分攤協商能夠破裂。拜登認為我做得太過粗暴、認為他們（南韓）負擔的軍費太多了。他們（南韓）賺了很多錢，他們從我們這裡帶走了造船產業、電腦產業，很多產業都被他們搶走了。他們賺了那麼多錢，的確可以將錢花在他們自己的軍隊身上。」

川普曾於今年4月30日接受《時代雜誌》專訪，怒批南韓在駐韓美軍軍費分攤上「費用低得不像話」，認為南韓在國安領域上無疑是搭乘霸王車，「我們（美國）在不穩定（precarious）的位置派駐了4萬名兵力。其實早在我就任總統當時，就曾向南韓要求，『現在是支付分攤軍費的時刻』。」

▲▼美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

▲美國陸軍第2步兵師和韓美聯合師團在京畿道東豆川駐韓美軍凱西營實施壓力射擊測試。（圖／達志影像／newscom）

一旦川普當選，美國很有可能重啟軍費分攤談判、甚至有裁撤駐韓美軍的打算，對此南韓駐美大使趙賢東於當地時間14日在美國華府韓國文化園所舉辦的特派員懇談會上表示，「無論美國大選結果為何，韓美同盟將會以制度化的合作連續性為基礎，持續強化合作。」

南韓駐美大使館指出，針對川普造勢時在駐韓美軍議題上秉持的立場，已經致力於透過各方管道，向川普幕僚傳達南韓政府的立場。趙賢東也指出，南韓與美國已從上個月開始針對第12次《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）展開首場會議，談判結果將反映在後年的軍費分攤增額。

其實，川普第一任國防部副助理部長埃布里奇寇比（Elbridge Colby）曾於當地時間6日接受《韓聯社》專訪。他指出，未來為了應付北韓（朝鮮）威脅，不應再將駐韓美軍視為駐屯在韓半島（朝鮮半島）上的人質，「南韓必須靠自身力量應對來自北韓常規性武器的威脅。至於美國，並無餘力同時應對北韓與中國。」

►韓國挫了等！川普怒批「韓國超有錢」：必須多分攤駐韓美軍費用

 

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