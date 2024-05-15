剛買新車17天！他遭車頂帳篷「活活夾死」　友人救援時鑰匙失靈

記者鄭思楠／綜合報導

大陸長城汽車旗下皮卡品牌「長城炮」的一名車主，近日在嘗試升起車頂帳篷時，慘遭帳篷卡住頸部，不幸身亡。朋友爆料稱，車是死者半月前剛買的。14日，涉事車頂帳篷生產方稱，已與死者家屬方律師對接，「目前看是當事人未按照說明書的流程操作導致意外，我們正配合做公證並查明真相。」

綜合陸媒報導，「長城炮」是一款硬漢級別的皮卡，以其彪悍的越野性能和獨特的外觀設計，贏得了中國市場的青睞。

車主朋友王偉（化名）透露，事發於5月11日，這款新車27萬元（人民幣，下同）購入，提車剛剛買半月。長城旗下品牌長城炮出了一個車款「山海炮」，山海炮後備箱有一個車頂帳篷，名為「山海居」，是一款電動的車頂帳篷，車主是4月24日看到這款車，4月25日就買走了。

據了解，車主的車在成都購入，車頂帳篷從4S原廠加裝的，但是車主購入後就發現品質不太好，5月11日上午車主到4S店去維修檢測，但門市卻說「沒問題」。下午2時50分，車主升起車頂帳篷想看一看修好了沒，沒想到卻發生憾事。

目擊者、車主朋友楊陽說明，該款車的車頂帳篷（山海居）是有兩層的，「它可以升上來，像兩層樓一樣」，下降的時候（車頂帳篷）它可以折疊成一個皮卡車（後備箱）的樣子。

楊陽指出，當時車頂帳蓬的蓋子蓋不嚴實，車主就自己上去看，他站在了後車箱把頭伸上去，結果車主的頭卡在平行天窗的橫桿上，「橫桿原本是可以移動的，但突然故障」，車主開始呼叫，稱自己被夾住了。

楊陽哽咽說，當時車主站著，「我幫忙扯那個桿子但怎麼樣都扯下不下來」，車主當時還清醒，讓她用遙控器操控升降，但遙控器也失去作用，陽楊只好大聲呼救，但附近四、五個工人幫忙也沒有辦法移動桿子。

王偉說道，最終他們用手工鋸開桿子才把車主救下來，120人員趕到現場進行20分鐘多的搶救，人還是過世了，死因是頸部擠壓。

王偉透露，車主家裡是工程的，上有老下有小，還有兩個兒子。王偉批評，車子的支撐桿沒有安全標誌，平行的升降桿沒有防夾功能或是過載保護裝置，第三是線路裸露，第四是遙控器失靈。

該款車款是長城旗下皮卡系列的「山海居」，它為自動車頂帳篷，電動遙控升降，一層帳篷1.5公尺高，帳篷結構為上下雙層交剪升降，產品使用場景為戶外露營。

▲涉事車輛。（圖／翻攝自影片）

14日，長城汽車銷售方相關負責人稱，已有相關人員與家屬對接。涉事車頂帳篷生產方稱，已與死者家屬方律師對接，「目前看是當事人未按照說明書的流程操作導致意外，我們正配合做公證並查明真相。」

5月15日一早，涉事車頂帳篷生產方-秋野地（廈門）戶外裝備科技有限公司發出正式聲明稱，2024年5月11日，成都一位用戶使用山海居帳篷時發生意外傷亡，秋野地品牌對此高度重視，對於本次事故我們深感痛心，對遇難者表示沉痛的哀悼，向其家屬表示最誠摯的關切。

聲明表示，秋野地品牌作為山海居露營帳篷的開發者，在事故發生當日組織團隊趕赴現場，配合各方調查，經多方資訊初步瞭解，本次事故是在電動帳篷上升過程中，用戶進入帳篷內發生意外。

聲明強調，「一直以來我們秉承著產品安全嚴控，為用戶提供優質服務的理念，對此，我們將持續盡全力積極配合相關部門的調查工作，並對遇難者家屬提供一切可能的支持。」

隨後，「長城炮」也發出聲明，「2024年5月11日，成都用戶在使用山海居車頂帳篷過程中發生意外事故，我們高度重視並深感痛心，對於遇難者表示沉痛哀悼。一直以來，長城皮卡秉承為用戶負責的態度，全方位保障用戶權益。目前，我們正在密切關注本事件的調查進展，將全力協助秋野地品牌，積極配合相關部門的調查工作，並對家屬提供一切需要的支持。有關此次意外事故的事件進展，請以秋野地（廈門）戶外裝備科技有限公司的公告為準。」