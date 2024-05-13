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大陸 大陸焦點 特派現場

「用椰子擦乳」廣告被罰179萬！　椰樹集團「女模包緊緊」直播

▲▼椰树直播间画风突变！模特都捂严实了。（圖／翻攝自影片）

▲模特包緊緊。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

以打「擦邊球」聞名的椰樹牌再陷風波，在廣告出現「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少飛機場」等違背社會風俗內容，因而被大陸官方罰40萬元人民幣（約新台幣179萬元），此前回應被罰表示「不服」。5月11日，椰樹直播間畫風突變，模特穿防曬服「全身包緊」，只剩下一個眼睛。

據《每日經濟新聞》報導，近日，椰樹集團有限公司被海口市市場監督管理局龍華分局行政處罰40萬元（人民幣，下同）。

違法事實顯示，2024年2月6日，海口市市場監督管理局龍華分局收到國家市場監管總局《轉辦函》線索轉辦，反映椰樹集團有限公司在自設網站發布的宣傳圖文，出現使用國家機關工作人員進行商業行銷的情形，並使用「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」等違背公序良俗的廣告語，涉嫌違反廣告法有關規定，同時附有廣東中科司法鑒定所電子數據固定文書。海口市市場監督管理局龍華分局當日予以立案調查。

市場監管部門表示，椰樹集團有限公司的行為違反了《中華人民共和國廣告法》第九條第二項、第七項和第十七條的規定，予以罰款40萬元。

據《界面新聞》報導，之後，椰樹對被罰做出激烈的不服表態。椰樹稱，第一個不服是在其自己的官網上轉載「用椰子擦乳」、「南太平洋美女很少『飛機場』」是科普教育，不是商業廣告。椰樹表示，廣告法沒有哪一條明確規定在自己的官網上轉載科普教育是違法的，「法無禁止即可為。」

第二個不服是，椰樹強調在自己的官網上登載連續7年虧損，第二次破產死裡逃生，「被國務院認定為全國百戶改制試點，得到國家前領導人江澤民兩次肯定，目的是防止內外勾結，否定椰樹改革歷史」，並表示前述文章是「廠史教育，不是商業廣告。」

▲▼椰树直播间画风突变！模特都捂严实了。（圖／翻攝自影片）

▲椰樹此前直播間屢被指擦邊。（圖／翻攝自影片）

因為廣告屢遭處罰但「不服氣」的態度，的確是椰樹一以貫之的做法。早在2019年2月16日，椰樹就在官微表示「我從小喝到大」不違反廣告法，得到中國廣告協會批准，並稱這句廣告語不是指喝椰汁豐胸，而是指從小孩開始喝到長大成人。

但就在2019年3月27日，海口市龍華區工商局認定椰樹集團廣告妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚，對椰樹集團海南椰汁飲料有限公司作出罰款20萬元的行政處罰。

2021年3月25日，椰樹發布的一則「有車、有房、有高薪，一定有美女帥哥追」的徵才廣告也引發軒然大波。這則廣告也在爭議中被當地市場管理局提出調查。

於是椰樹於2021年4月2日在微博和官網發文「硬剛」，稱這句話並沒有明確違反現行法律法規。

不過這並未改變被處罰的結局。 2021年4月，椰樹集團海南椰汁飲料有限公司因發布違反社會良好風尚內容的廣告，被海南省市場監督管理局罰款40萬元。

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