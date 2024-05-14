OnlyFans上狂賺2.2億！超紅AV女優自爆：「這體位」賺最多錢

▲懷特公開「肛交」是最賺錢的體位。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

澳洲39歲著名AV女優懷特（Angela White）近日在採訪中公開了她在OnlyFans平台上的收入，坦言「越是麻煩的體位，報酬就越高」，而在眾多體位中，肛交因為事前的準備和清理工作最繁雜，擁有更高的回饋。

據Ladbible報導，18歲就展開色情事業的懷特，已3次獲得AVN的年度最佳女演員獎，成為OnlyFans平台上排名前0.01%的創作者之一。她在接受Podcast節目Life Uncut的訪問時透露，新冠疫情的爆發讓她無法像往常一樣外出拍攝，迫使她選擇在家透過OnlyFans與粉絲互動，以賺取收入。

認真經營OnlyFans後，懷特才終於意識到這個平台的好處，「我只要在家做一些小表演，比如自己一個人自慰，就可以賺錢，還能和我的粉絲聯繫，這真的太棒了！」

懷特透露，她在OnlyFans取得的收入十分可觀，「雖然不是所有排名前0.01%的創作者都能在短時間內賺到700萬美元（約新台幣2.2億元），但這個平台確實改變了整個色情行業，讓我們可以自己當老闆，自主創作和掌控自己的內容，並獲得持續的被動收入」。

當被問及不同的體位是否會對收入產生影響時，懷特坦言，越是麻煩的體位賺的錢就越高，「在我的職業生涯中，我不會為了錢而選擇特定的體位，因為我真的很喜歡我在做的事，但無可否認，肛交的收入是最高的，因為我們事前需要進行更多準備和清理工作」。