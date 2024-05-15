玩槍走火釀2傷！他跑到土城當鋪求助友人　搭小黃送醫畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市1晚傳出2名男子中彈，在不同時間前往新光醫院就診，警方初步調查2人受槍傷為同一起案件，不排除是把玩槍枝走火釀禍，其中1名男子在中槍後跑到新北市一家當鋪，然後在友人陪同下前往醫院，監視器畫面拍下當時男子搭小黃到醫院，在友人推輪椅協助下進入。

警方調查，63歲的郭姓男子在14日晚上9時許，與綽號阿志的朋友前往新光醫院就診，醫院發現郭男左側腹部有槍傷，立刻通知轄區士林分局警員到場協助，警員到場發現，陪同的阿志已不見蹤影，事後通知阿志到場，他供稱當時與郭約在土城一家當鋪碰面，但上了計程車後發現郭中槍，因此搭車前往醫院救治。

▲北市2男子中槍，其中1人跑回土城當鋪，由朋友協助搭小黃前往醫院。（圖／記者邱中岳翻攝）

不久，15日凌晨1時許，46歲林姓男子主動持1槍1彈前往北市警大同分局重慶北路派出所投案，且右側後腹部也有槍傷，經戒護送醫後情況穩定，並無生命危險，警方也將槍枝送往相關單位鑑驗。



▲郭姓男子中槍後跑到土城當鋪，由朋友協助搭小黃前往醫院，畫面拍下郭手扶頭看起來相當痛苦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步懷疑，2人因為在民宅把玩槍枝時不慎走火，雙雙中彈，郭男在中槍後先跑到新北市土城區的一家當舖，並通知友人告知阿志前往現場，阿志到場後發現郭中槍，立刻陪同送往新光醫院救治。

▲林姓男子在事後主動帶槍前往派出所投案，並交付1槍1彈，左後側腹部中槍也由警方戒護送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器拍下計程車運將把受傷的郭男及陪同的阿志載到新光醫院急診室前，當時阿志先行下車推輪椅到計程車旁，將受傷的郭男扶上輪椅後，接著再郭推進急診室請醫護人員協助，當時郭男用手扶住頭部，感覺相當痛苦。