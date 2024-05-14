中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

▲新北雙和醫院爆出職場霸凌，一名孕醫被安排不合理班表，不幸流產。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新北市中和區雙和醫院近日爆出職場霸凌，當事人Y醫師指控，她遭科內負責排班的資深男醫師刁難，不僅被排了兩次連續上班32小時的班表，甚至還讓當時懷有身孕的她去上會暴露在「游離輻射」的班，導致她身心俱疲，懷孕7周不幸流產。對此，院方坦承，該案啟動調查後結果為職場霸凌成立，已將該名資深男醫師調離現職。

Y醫師表示，她是名放射科醫師，由於去年計畫懷孕後擔心輻射會影響胎兒，因此有找主管協調職務，不料排班的資深男醫師卻百般刁難，讓她在懷孕後仍繼續做會暴露輻射線的工作，她提出質疑後卻被回覆3項不合理方案，「第一請全體醫師幫我輪值，但要幫同事打報告來折抵；第二繼續做，請我自己去查會影響胎兒的文獻；第三自己想辦法找醫師代理。」甚至喊話她「共體時艱」。

更誇張的是，即使Y醫師懷有身孕，該名資深男醫師還會排超長工時的班表給她，從去年12月開始，她就硬是上了2次32小時過夜班，導致她身心都受到巨大影響，一度要到身心科就診，最終孩子也沒能留住，不幸在懷孕7周時流產。

Y醫師痛批，該名男醫師已不是第一次這樣對待懷孕女醫師，然而事發以來，對方從沒對她及其他受害者表達過歉意，讓她忍無可忍，決定向醫院提出職場霸凌及性別歧視申訴案。

對此，院方表示，經職場霸凌申訴調查委員會調查結果，認定職場霸凌行為成立，雙方對於調查結果若有異議，可於20天內再提申復，否則就會逕行公告懲處結果。目前該名男醫師也已被調離現職。