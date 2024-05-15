北市一夜通報2槍擊案！2男腹部中彈1人自稱玩槍走火　警追關聯性

▲北市14日晚上通報有槍傷患者，沒多久又有中槍男攜槍投案，警方正確認2案關聯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者邱中岳／台北報導

北市警局在14日晚上接獲通報，有民眾在朋友陪同到院急診，但身上有槍傷，警員到場發現朋友已經離開，立刻通知該名友人到案，友人僅表示與中槍男子相約在土城見面，見面時已經發現男子中槍才陪同到醫院，對於中槍細節完全省略；而在醫院通報沒多久，就傳出另一名男子腹部中彈持槍到派出所投案，聲稱因把玩槍枝走火而受傷，警方立刻將他送往醫院救治，並釐清2起案件有無關聯。

警方調查，63歲的郭姓男子14日晚上9時許，與綽號阿志的朋友前往新光醫院就診，醫院發現郭男左側腹部有槍傷，立刻通知轄區士林分局警員到場協助，警員到場後郭男正在醫院開刀，但是陪同的阿志卻早已不見蹤影，事後通知阿志到場，阿志精神恍惚表示，當時與郭約在土城碰面，但上計程車後發現郭中槍，立刻前往醫院救治。

阿志對於雙方為何見面、郭男如何中槍，阿志均不願多作說明，目前警方正持續追問。

另外，士林分局才接獲報案沒多久，15日凌晨1時許，大同分局重慶北路派出所門口，1名46歲的林姓男子持槍到派出所投案，表示把玩槍枝時不慎走火，射中自己左後腹部，警方立刻將他送往醫院救治。因為2案時間相當接近，不排除與郭男中槍有關聯性。警方表示，林姓男子交付1槍1彈，已將槍枝送往相關單位鑑驗，看是否可以比對出相關跡證。