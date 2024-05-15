民眾報案拾獲皮夾！北市保警摸走470元　這下慘了...最輕判刑5年

▲台北市保大警察涉嫌從民眾遺失的皮夾中偷拿470元，被依貪污罪起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局保安警察大隊易姓警員，去年辦理民眾拾獲遺失物案件時，竟從拾獲的皮夾中，拿出470元收到自己口袋中，王姓小隊長接獲遺失物案件通報後，查看皮夾內只有7元硬幣，覺得奇怪，多次質問後，易警才掏出470元坦承犯行，台北地檢署15日依可處5年以上有期徒刑的《貪污治罪條例》起訴易警。

起訴指出，易姓警員任職於北市保大第6中隊，2023年7月16日，在保大駐地門崗執行守望勤務時，有黃姓民眾在下午1點15紛前往報案，稱在巷子裡撿到1個皮夾，皮夾內有身分證、健保卡、行照及民眾黨黨證、2張駕照，還有新台幣477元。

易警收到後，直接將皮夾內470元收進自己褲子口袋中，再打電話通報職班的王姓小隊長，王姓小隊長前往1樓崗哨查看，發現皮夾內除了證件外，只有7元的銅板，覺得奇怪，2度向拾獲的黃姓男子查證，確認皮夾內不只有這點零錢。

等到張姓失主和女友到警局認領皮夾後，也表示金額短少，王姓小隊長多次質問易警，易警才在下午2點35分，從自己褲子口袋拿出470元，一開始易警辯稱一時神志不清誤拿，否認有要侵占的犯意，最後坦承犯行，被檢察官依《貪污治罪條例》中的侵占職務上持有財物罪起訴。