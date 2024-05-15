先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽今問訊　見兒女照片放聲大哭

記者戴上容／新北報導

新北市中和區摩鐵14日爆小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女15日做完筆錄，坦承因為生活壓力大，打算將兒女殺害後再輕生，但被來探視的閨蜜發現後阻止。蘇女14日上午9時趁著姊弟倆睡覺，用同一顆枕頭先悶死9歲女兒，隔1小時再悶死6歲弟弟。問訊時，蘇女見到兒女最後的照片先是啜泣，之後便嚎啕大哭。

▲蘇女吸毒後，用枕頭悶殺小姊弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，蘇女原在百貨公司擔任櫃姐，從未結過婚，2個小孩的生父不同；獨自扶養兒女的她，若是週年慶旺季，收入尚可，但若遇上淡季的話，每個月收入不敷出，還得向身邊的親友借錢渡日，長期壓力之下罹患憂鬱症，需服用安眠藥物才能入睡。

▲蘇女昨天被帶往警局偵訊 。（圖／記者陳以昇攝）

今年2月起，蘇女辭掉工作專心照顧臥床罹癌的奶奶，身心、經濟的壓力讓她逐漸崩潰。警方調查，蘇女因生活過得不如意，因此動了殺害兒女後再輕生的念頭。

今年母親節(12日)，蘇女和家人吵架，當晚11時許，她帶著一家3口的簡單衣物及家當，攔了計程車入住汽車旅館。隔(13日)請徐姓女閨蜜送餅乾及零食前來，徐女到時，兒女都乖乖地看電視，但與蘇女聊天時，徐女發現她不太對勁。

▲2姊弟今天相驗，徐姓閨蜜到場。（圖／記者陳以昇攝）

犯案(14日)當天，蘇女在凌晨拍下兒女熟睡樣貌，上傳到個人臉書當成封面照，之後開始喝啤酒及吸食K他命，9時許時，蘇女先用枕頭將9歲大的女兒悶死，女兒不斷掙扎，她確定女兒死亡後才鬆手，10時30分左右，蘇女再用同一個枕頭將兒子悶死，蘇女雙手都是兒女的抓痕。原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，閨蜜在下午1時許時探訪，驚見小姊弟時，遺體已經發紫。

蘇女昨精神狀態不佳，檢察官指示夜間停止偵訊後，蘇女晚餐吃了水餃，直到凌晨3時許才入睡，今天上午7時許開始製作筆錄時，蘇女恢復正常，情緒平穩，但見到兒女最後的照片，先是低聲啜泣，之後就在偵訊室放聲大哭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995