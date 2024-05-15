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社會 社會焦點 保障人權

Toyz明蹲牢！超哥現身法院　親曝「他求償1億」：無賴沒什麼好講

記者黃宥寧／台北報導

YouTuber超哥（黃伯超）去年於北市大同區因駕駛藍寶堅尼，不慎撞擊騎乘機車的李姓泰國籍學生，當下雖以6000元和解，李男仍驗傷提告，超哥被依過失傷害罪判處拘役10日，但李認判決太輕提上訴。15日超哥現身士院，庭後被問及有沒有什麼話想對Toyz說？他親曝，「Toyz求償1億，那有什麼好講的。」

▲▼ 黃伯超、超哥。（圖／記者黃宥寧攝）

▲網紅超哥（本名黃伯超）因駕車撞泰籍騎士現身士院，對於Toyz明入獄也給了回應。（圖／記者黃宥寧攝）

43歲超哥去年5月駕駛租賃牌藍寶堅尼，行經大同區鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，追撞前方因見紅燈急煞的李姓騎士，李當場人車倒地，並受有下背挫傷傷害。（李僅有小型車駕照，並未領有普通重型機車駕駛執照）

超哥當下以6000元與李男達成和解，雙方還自拍，但隔天李仍持驗傷單赴派出所提告。超哥事後接到警方通知，不滿在臉書發文說：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語。

▲▼ Toyz庭後受訪 。（圖／記者劉昌松攝）

▲Toyz日前赴士林地檢署開偵查庭，表示絕不和超哥和解。（資料圖／記者劉昌松攝）

警詢、偵查時，超哥均坦承犯行，檢方根據李男指述、事故調查報告表、監視錄影畫面等，依法起訴。士院依過失傷害罪處拘役10日，易科罰金1萬；李男認判決太輕，提起上訴，今法院安排雙方提前調解，李求償200萬美金，調解不成立，全案下月宣判。

庭後，超哥面對媒體詢問「明天Toyz入獄，有什麼想說的嗎？」他回「去給人家X，開玩笑的」並解釋自己真性情求媒體消音。超哥也親曝，Toyz提1億元賠償，認這種無賴沒什麼好講，正好可以請假出來放風出庭作證，所以對於Toyz稱「告到底、不和解、不放過」又怎樣？就是開庭而已，又不是3歲小孩，最後也強調使用暴力是不對，不管對方有多欠揍，都應該要忍住，一切都依法處理，相信司法是公正。

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