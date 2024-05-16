LIVE／Toyz現身入獄報到！　販毒判4年2個月

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電競網紅劉偉健（Toyz）販賣大麻菸彈遭判刑4年2個月，16日上午現身台中地檢署報到、入獄服刑，《ETtoday東森新媒體》將全程直播。

▲電競網紅劉偉健（Toyz）。（圖／記者李毓康攝）



回顧Toyz販毒案，Toyz在2021年涉嫌販售大麻煙彈遭起訴，被判處有期徒刑4年2個月，他一路上訴到最高法院，並強調自己是在檢警發現他販毒前坦承犯行，應可減刑，但法官認為，他並不符合自首要件，認定一、二審法官判決量刑妥適，因此再駁回上訴，全案定讞，Toyz須入獄服刑4年2個月。