立委提案調高「農村再生基金」至4500億　農業部：違反財政紀律法

▲農業部代理部長陳駿季到立院備詢。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

現行「農村再生條例」設置1500億元農村再生基金，考量116年度基金即將用罄，立委張嘉郡、楊瓊瓔、邱議瑩等人提案修法，將把農村再生基金提高至4500億元。農業部代理部長陳駿季今表示，在修正條文增訂固定經費額度違反「財政紀律法」，未來會遵循行政程序向行政院爭取經費來撥補。

立院經濟委員會今審查「農村再生條例」第7條、第15條修正案。立委張嘉郡、楊瓊瓔、邱議瑩等人提案，欲將原本1500億元的農村再生基金，提高至3600億元及4500億元。但因提案恐影響政府預算統籌分配權限，違反財政紀律法規定，與會委員意見仍分歧，修正條文經逐條審查後決議交由黨團協商。

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「農村再生條例」自2010年公布施行，設置農村再生基金1500億元，於10年內分年編列預算，推動農村活化再生，改善農村環境、活化農村產業、照顧農漁民等。因農村再生基金由國庫撥充，無自有財源，現有餘額約497億元，將於116年度用罄。

陳駿季表示，農村再生基金預算應由行政單位編列，再送立法院審議，由立委提案修正明訂農村再生基金的經費上限，違反「財政紀律法」規定，尊重委員提案，但希望由農業部循行政程序，向行政院爭取年度經費撥補基金。

陳駿季強調，農業部絕對支持農村永續發展，目前農村再生基金於2020年已經完成基金經費撥補，截至今年2月底，餘額還有497億元，後續經費若有不足，會再循行政程序爭取經費。