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尋找永續淨零神「攝」手　發揮創意拿獎金

▲綠色，永續發展，環境，生態，綠能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲朝向永續淨零發展已經成為全球趨勢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／綜合報導

為加強與農民、社會大眾的溝通及對話，以平易近人的方式傳遞農業淨零排放的重要，農業部舉辦「農業永續-淨零攝手創意影音競賽」，廣邀各方神「攝」手，以創意、活潑的影片方式呈現農業部門的淨零排放作為及成果，更希望喚起大眾對淨零排放的關注，競賽活動總獎金高達30萬元，徵件期間自即日起至7月31日止。

農業部表示，氣候變遷造成高溫、乾旱、暴雨等極端災害，已是全球性問題，對各行各業皆造成影響，政府宣示於2050年達到淨零排放的目標，期盼打造韌性永續的環境。農業部更提出「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」等四大主軸作為農業部門淨零排放策略，並且宣示提早於2040年達成農業部門淨零排放。

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農業部進一步說明提到，本次競賽活動歡迎具中華民國國籍者以個人或團隊方式參加，拍攝主題扣合農業部門淨零排放四大主軸，影片長度以1~3分鐘為限，徵件期間自即日起至7月31日止，評選項目涵蓋主題劇情、推廣性、創意表現、拍攝技巧，獎金包含特優1名、優勝2名、佳作5名，分別可獲得10萬、5萬及2萬元獎金，有興趣的民眾也可以到活動網站了解更多相關資訊。

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