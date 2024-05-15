酒後騎車上路遭警攔檢膜拜酒測器仍超標　菸盒被起獲安毒兩罪送辦

▲台南市警二分局警網攔車查獲44歲洪姓男子涉嫌酒駕，並持有安毒，被警方依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

44歲洪姓男手，14日晚上6時30分許，騎乘機車行經中西區金華路與民生路口，因騎車使用手機且行經路口極其危險，為民權派出所警員陳科志發現攔下盤檢。盤檢中聞到其滿身酒味，經實施酒測0.36毫克超標，並在他菸盒內起獲安非他命毒品，全案依公共危險．毒品罪嫌送辦。

洪男在14日下班後騎著機車準備回家，途中竟在檳榔攤與朋友偶遇，喝了1瓶啤酒後再酒後上路，也因行經金華路與民生路口，邊騎車使用手機為警發現攔下盤檢。洪男雖直說沒有喝酒，但被員警聞到濃厚酒味而施以酒測超過標準值，期間洪男雙手抱拳，不斷向酒測器膜求祈禱，但仍酒測值0.36毫克仍超標，即被員警依涉犯公共危險罪嫌逮捕並當場保管移置機車。

洪男為員警帶返派出所並實施安全檢查中，眼尖員警看見其就對口袋內之1包香菸刻意掩藏，也特別注意並打開檢查，果然又在香菸盒內發現藏有1包0.26公克之安非他命，也當場起出查扣，並對洪男實施尿液及毒品檢驗呈現陽性反應，除依公共危險罪嫌調查外，再加上一條毒品罪嫌送辦。

台南市警二分局表示，今年迄今計已取締酒後駕車226件，在嚴加取締重大違規執法及結合50場次分層分眾宣導活動下，也有效減少107件之傷亡交通事故發生（1-4月份降幅達8.4％）；呼籲民眾如有飲酒應善用計程車及或指定駕駛人接送，切勿心存僥倖醉酒上路，除可能危害自己及他人生命財產安全外，也會觸法而恐有牢獄之災。