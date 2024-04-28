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愛媛30年來首破安毒廠！台男赴日每趟2萬起「製毒像打工」下場慘了

毒品交易示意圖（圖／達志／示意圖）

▲愛媛自1990年「有紀錄以來」首破安毒廠，台男赴日製毒每趟賺2萬起跳。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

日本愛媛縣警方2023年5月偵破一起毒品製造案，也是當地自1990年「有紀錄以來」的首起製毒案，有2名台灣籍男子在犯罪集團的仲介下赴日製毒。法院今年3月判處其中一名涉案台男7年有期徒刑，他出庭時曾後悔說，製作毒品非常簡單，整個過程讓他感覺就像在打工，針對自己的行為造成社會危害非常抱歉。

根據讀賣新聞報導，日本警方2023年5月偵破毒品案，涉案犯人中有2名台灣男子，當地法院今年3月25日進行審判，審判長渡邊一昭指出，這是一起有多名涉案人、關係人參與、有組織性的惡性犯罪，審酌後依違反《毒品取締法》判處其中一名43歲台男有期徒刑7年，且併科罰金250萬日圓（約新台幣51萬元）。

報導指出，涉案43歲台男2023年5月與日本犯罪集團共謀，飛往日本並在愛媛縣松山市一間空屋製造安非他命。他在2022至2023年期間曾4度造訪日本，總共待了約130多天，犯罪集團承諾每趟的最低報酬至少有2萬新台幣，製毒期間的交通費、餐飲費也全部包辦。

儘管涉案43歲台男沒有任何藥物與化學知識，在犯罪集團的指導下仍成功製出毒品。報導還指出，他出庭時聲稱是懷著「打工的心情」學習製毒，後來回到台灣時還會到圖書館查詢相關資料，他說，「製造毒品就像做蛋糕一樣，只要知道配料比例、程序和加熱時間，幾乎任何都可以辦得到」。

台男還透露，他曾經向指導他製毒的老師「次郎」（化名）坦承想要退出，不料遭到對方威脅，「如果你不製作興奮劑（安非他命），你就回不了家了」、「我周圍的每個人都是黑社會份子」，讓他只好繼續替犯罪集團賣命，直到2023年5月30日被愛媛縣警方以現行犯逮捕。

根據日本檢警調查，事件是日本團體與台灣黑幫組織一起合作，名為次郎的男子與一名前黑道幹部聯手，安排台灣人飛到日本負責製造藥物，最初原本在一間廢棄學校製作，後來被校舍管理員發現，才搬遷到愛媛縣松山市空屋。

這次查扣的100克安毒，等同於1000至3000次用量，市價達到638萬日圓（約新台幣128萬元）。涉案台男後悔說，毒品可能已經擴散到社會上了，給日本社會帶來惡劣影響非常抱歉」。

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