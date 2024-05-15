在南韓「醃魟魚上桌」秒陰影重！當地友卻愛慘　一票人喊：此生難忘

▲醃魟魚聞起來有種類似阿摩尼亞的味道。（圖／翻攝自臉書／太咪瘋韓國）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓的「醃魟魚」被評為世界第二臭，比臭豆腐臭上15倍，雖然當地人超愛，卻讓多數外國人退避三舍。部落客「太咪瘋韓國」日前透露，光是用聞的就無法接受，然而同桌友人卻一口接一口，讓她十分衝擊；許多吃過的網友也心有餘悸，直呼「一小片就受不了。」

粉專「太咪瘋韓國」日前發文提到，「你們在韓國吃過醃魟魚嗎？絕對不要輕易嘗試，發酵過的有一種很驚人的味道，大家說像阿摩尼亞味，要我形容它的話，就是刺鼻到你一聞就會馬上反彈，更不用說要吞下肚了。」

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太咪表示，上次去聚餐，請客的朋友先抵達了餐廳，想說她可能沒吃過，於是點了這道魟魚片，不過她上桌後立刻婉拒，直呼「那個味道真的是我沒辦法享受的濃郁刺鼻味耶，但同桌兩個韓國人都非常愛，一口接一口。」

眼看當地朋友在吃醃魟魚時，會搭配肉跟泡菜一起入口，她仍沒有勇氣嘗試，不禁苦笑道「就算這樣吃也蓋不過那個味道，我真的無法，喜歡的人就真的很喜歡耶，你們有吃過嗎？我是覺得好吃的東西很多，不要輕易嘗試，如果真的好奇想吃看看，請務必點最小份的。」

▲醃魟魚是韓國五大恐怖美食之一。（圖／ETtoday資料照)

對此，不少網友笑回，「謝謝警告」、「久聞魟魚大名很久了，我想這輩子應該都不會嘗試」、「有看過形容像是夏天悶住的小**的味道」、「這個很多韓國人自己也吃不了吧」、「我也不行！韓國公公說那對身體很好，再好我都吃不下那塊尿味橡皮」。

PO文也釣出許多吃過的人，留言表示「這個味道台灣人應該都不行的，那個味道會在咀嚼的時候於口中擴散開來，然後就會本能的想吐掉，有哪位台灣同胞挑戰成功了嗎」、「我覺得有點像吃皮蛋的感覺，試過就好」、「我吃過，不想回憶」、「我吃了一口，覺得那是中文、韓文都無法形容的味道，只能說此生難忘」、「吃魟魚+馬格里，打嗝的味道真的不是開玩笑的」、「無知的我第一次吃韓國料理就是這道！震驚到吃了一口就奪門而出，也太臭了吧！老闆很熱情地跟我介紹這個料理，但實在語言不通又很想吐，老闆最後直接打對折，說很抱歉」。