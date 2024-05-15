　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在南韓「醃魟魚上桌」秒陰影重！當地友卻愛慘　一票人喊：此生難忘

▲醃魟魚有種類似阿摩尼亞的氣味。（圖／翻攝自臉書／太咪瘋韓國）

▲醃魟魚聞起來有種類似阿摩尼亞的味道。（圖／翻攝自臉書／太咪瘋韓國）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓的「醃魟魚」被評為世界第二臭，比臭豆腐臭上15倍，雖然當地人超愛，卻讓多數外國人退避三舍。部落客「太咪瘋韓國」日前透露，光是用聞的就無法接受，然而同桌友人卻一口接一口，讓她十分衝擊；許多吃過的網友也心有餘悸，直呼「一小片就受不了。」

粉專「太咪瘋韓國」日前發文提到，「你們在韓國吃過醃魟魚嗎？絕對不要輕易嘗試，發酵過的有一種很驚人的味道，大家說像阿摩尼亞味，要我形容它的話，就是刺鼻到你一聞就會馬上反彈，更不用說要吞下肚了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

太咪表示，上次去聚餐，請客的朋友先抵達了餐廳，想說她可能沒吃過，於是點了這道魟魚片，不過她上桌後立刻婉拒，直呼「那個味道真的是我沒辦法享受的濃郁刺鼻味耶，但同桌兩個韓國人都非常愛，一口接一口。」

眼看當地朋友在吃醃魟魚時，會搭配肉跟泡菜一起入口，她仍沒有勇氣嘗試，不禁苦笑道「就算這樣吃也蓋不過那個味道，我真的無法，喜歡的人就真的很喜歡耶，你們有吃過嗎？我是覺得好吃的東西很多，不要輕易嘗試，如果真的好奇想吃看看，請務必點最小份的。」

▲醃魟魚。（圖／資料照)

▲醃魟魚是韓國五大恐怖美食之一。（圖／ETtoday資料照)

對此，不少網友笑回，「謝謝警告」、「久聞魟魚大名很久了，我想這輩子應該都不會嘗試」、「有看過形容像是夏天悶住的小**的味道」、「這個很多韓國人自己也吃不了吧」、「我也不行！韓國公公說那對身體很好，再好我都吃不下那塊尿味橡皮」。

PO文也釣出許多吃過的人，留言表示「這個味道台灣人應該都不行的，那個味道會在咀嚼的時候於口中擴散開來，然後就會本能的想吐掉，有哪位台灣同胞挑戰成功了嗎」、「我覺得有點像吃皮蛋的感覺，試過就好」、「我吃過，不想回憶」、「我吃了一口，覺得那是中文、韓文都無法形容的味道，只能說此生難忘」、「吃魟魚+馬格里，打嗝的味道真的不是開玩笑的」、「無知的我第一次吃韓國料理就是這道！震驚到吃了一口就奪門而出，也太臭了吧！老闆很熱情地跟我介紹這個料理，但實在語言不通又很想吐，老闆最後直接打對折，說很抱歉」。

ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

雄中全盲音樂生從小擁「絕對音感」　一路彈進國家音樂殿堂

世新大學攜手東森新聞！「我世新勢力」競賽培育未來新聞人才

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

8+9妹學渣逆襲上台大　勵志分享：人生沒不可能

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

雄中全盲音樂生從小擁「絕對音感」　一路彈進國家音樂殿堂

世新大學攜手東森新聞！「我世新勢力」競賽培育未來新聞人才

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

冷氣行勸「最好15年就換一台」　1理由大票秒認同：很夠了

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

229出生好邊緣、老年年金少領1個月？　勞保局這樣解釋

借宿柴看到好料使出「召喚術」　單手騰空直盯：不給我吃嗎？

生活熱門新聞

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7/1發行

董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」！員工看傻

今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

4星座談戀愛　就想天長地久

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

閃遠一點！　4星座可能變渣男

更多熱門

相關新聞

2韓女遭3日男性侵！犯嫌爆是「網紅整形醫師」

2韓女遭3日男性侵！犯嫌爆是「網紅整形醫師」

南韓首爾2名女子疑似遭3名日本男子性侵及騷擾，犯嫌企圖出境時在機場被捕，如今傳出其中一人是在日本頗有名氣的整形醫師，IG擁有10幾萬粉絲，更經常登上電視綜藝節目。

搶救低出生率！慶尚北道政府化身婚介所

搶救低出生率！慶尚北道政府化身婚介所

韓8旬翁牛舍工作　遭捲進機器慘死

韓8旬翁牛舍工作　遭捲進機器慘死

KIA「小改款EV6」亮相

KIA「小改款EV6」亮相

南韓尹錫悅岳母獲准假釋　今天上午出獄

南韓尹錫悅岳母獲准假釋　今天上午出獄

關鍵字：

醃魟魚南韓異國美食刺鼻味食物試吃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面