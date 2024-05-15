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Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲Uber Eats宣布併購 Foodpanda 台灣外送。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外送平台「Uber Eats」宣布以9.5億美元（約新台幣308億元）現金併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，但還需公平會等主管機關審查。對此，許多網友開始討論，認為吳柏毅（Uber Eats）加上熊貓，日後就是「吳柏熊」，立刻獲得大量網友贊同。

台灣兩大餐點外送平台的併購消息於14日傳出後，許多網友好奇foodpanda是否要更改名稱，其中呼聲最高的就是「吳柏熊」，甚至有網友使用《PPAP》MV製圖，讓網友看完笑翻。

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據悉，Uber Eats併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業一事，尚須主管機關核准，必須滿足其他一般常有的成交條件，預計2025上半年完成交易。

對此，公平會指出，此案對市場影響大，為台灣兩大外送平台結合，可能需要召開公聽會、座談會了解各方意見，也要考慮結合後的訂價狀態，會不會一致性行為，例如聯合訂價等。

公平會表示，如果結合後，公司可以降低成本提高服務品質，是公平會期待的正面效果，但也可能發生業者濫用市場影響力等問題，對餐廳跟消費者造成影響。

【UberEats 合併FoodPanda】 關於UberEats 併購台灣FoodPandaㄧ案，本會於稍晚會有正式聲明稿，關於工會立場將會一併說明。 相關消息彙整中。 目前訊息劇增中，請夥伴、媒體朋友稍等。 圖片出處：葉力瑋 #全國外送產業工會 #外送合併案

全國外送產業工會發佈於 2024年5月13日 星期一

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