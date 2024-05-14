foodpanda員工都能到Uber Eats？工會憂：「1功能」影響工作權

▲兩大外送平台併購後，工會憂外送員工作權益受損。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

外送平台Uber Eats今（14）日震撼宣布，將併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，消息一出也引發工會擔憂，外送員的工資可能持續被「砍到谷底」，此外Uber Eats系統的人臉辨識功能，也可能影響外送員的工作權益，像是有些跨性別工作者的權益就可能受到影響。

全國外送產業工會顧問蘇柏豪提到，外送平台從兩家併成一家獨大，最擔心就是外送員的工資、福利受損，尤其兩家平台這幾年來陸續在砍，已經「砍到谷底」，一單基本費從原先60-70元，砍到只剩40元，若是併購，很擔心會無下限的繼續砍。

他期望至少在併購後，foodpanda所有的外送員都能一起到Uber Eats，不論這些外送員原本在Uber Eats的紀錄如何，他認為「這是最基本的要求」。

其他像是工作權益部分，由於Uber Eats使用「人臉辨識功能」來管理外送員，但他擔心這功能也會影響外送員的工作權，像是有些外送員身為跨性別者，或是手機被小孩拿去亂拍照等，都有可能造成外送員的工作權益受損，這些也是未來該關注的地方。

蘇柏豪表示，兩大外送平台併購後，對「外送員」、「餐飲業者」、「消費者」三方都可能造成波及，除了外送員的工資福利之外，對消費者來說可能面臨選擇減少、被迫接受不利條件、外送費可能調漲等；對餐飲業者來說，也會擔心外送平台增加抽成，造成利潤降低，這些都需要政府單位如勞動部、公平會的關注。

有關外送平台併購，Uber Eats今日宣布以9億5千萬美元現金，併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，不過尚須主管機關核准，滿足其他一般常有的成交條件，預計於2025上半年完成交易。