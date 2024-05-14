UberEats獨佔外送市場？　2品牌「潛在競爭對手」可能加入戰局

▲Uber Eats宣布併購foodpanda台灣外送事業，是否獨佔市場？全國外送產業工會觀察，台灣可能還有2家潛在競爭者。（圖／Uber Eats提供）

記者林育綾／台北報導

外送平台Uber Eats今（14）日宣布併購foodpanda台灣外送事業，引發各界擔心未來「一家獨大」造成外送員、消費者等多方權益受影響。不過，全國外送產業工會觀察，Uber Eats不一定能如願獨大，目前有2家「潛在競爭者」可能在未來成為對手，加上台灣的消費者不太能接受獨佔市場。

外送平台Uber Eats宣布以9億5千萬美元現金，併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，不過此併購案尚須主管機關核准，必須滿足其他一般常有的成交條件，預計2025上半年完成交易。這項消息今日投下震撼彈後，也引發各界擔憂Uber Eats「一家獨大」對各界造成的影響。

而全國外送產業工會顧問蘇柏豪表示，其實台灣消費者不太能接受一家獨佔市場，Uber Eats併購foodpanda，是想將foodpanda排擠出台灣市場，不過Uber Eats能否如願獨大？他抱持懷疑。

他說明，工會觀察到有2家「潛在競爭者」，其一是統一超的foodomo，雖然從開辦至今持續虧損，但也沒有結束服務或做太多動作，不曉得是否潛伏，準備隨時起飛。另一家是韓商的酷朋，當時在韓國就是外送起家，進來台灣也從生鮮外送為起始點，後來才轉為電商，但會不會再次以外送服務進攻市場，這值得繼續觀察。