職訓外交！　台灣助力拉美6國培育3D列印人才

▲勞動部雲嘉南分署國合會合作開辦「3D列印技職班」，指導來自拉美6國11名學員學習3D列印技術。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助拉丁美洲友邦及友好國家提升產業競爭力，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與國際合作發展基金會共同開辦「3D列印技職班」，指導來自阿根廷、巴西等6國11名學員學習時下最夯的3D列印技術，14日於台南桂田酒店舉辦結訓成果展，雲嘉南分署長劉邦棟到場勉勵學員學以致用，把所學帶回家鄉，在母國、國際舞台上發光。

這場結訓典禮暨成果展活動現場，展出學員於受訓期間製作出來的水龍頭、蓮蓬頭與果汁機等成品，吸引不少人目光，今日包括外交部參事黃念祖、國合會副秘書長李志宏、勞動部力發展署綜規組專委鄭進峯等人都到場祝賀，肯定學員們的學習成果。

雲嘉南分署長劉邦棟說，此項課程為分署與國合會第三度合作開辦海外職訓專班，來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥及巴拉圭等6國11名學員在歷經1個月、140個小時的密集訓練下，習得電腦繪圖設計與3D列印打樣能力，課程中也安排學員參訪工研院與相關企業，讓學員看見台灣更多3D列印的最新技術，他也勉勵學員要持續不斷練習，讓技術更成熟。

國合會副秘書長李志宏表示，此次參與培訓的學員中有大學教授、國會顧問、實驗室技術員、職訓認證單位主管等各領域在職者相當多元，與分署合作開辦「3D列印技職班」除展現我國專業職訓技術能力外，也透過技術交流方式，讓學員能回國傳承經驗，別具意義，更為台灣及各邦交與友好國家增添情誼。

「台灣3D列印技術令人驚豔」，來自阿根廷的Jorge Codicimo學員，目前是巴勒摩大學數位多媒體設計系教授，他表示，這項課程不僅讓他學到許多3D列印相關專業知識，也能跟其他國家學員相互交流，他更肯定職訓老師錢曉華循序漸進的實作教學方式，他回國後也會複製這套教學方法應用在教學上，希望影響更多人。

另一位學員Patricia Ramírez則是巴拉圭國內職訓認證中心的主管，她指出，本項課程經由老師的帶領，可培養思辨的能力與解決問題的方法，讓她受益良多，她對這次合作訓練計畫非常讚許，「希望有機會再來台灣進行技術交流」。

此外，雲嘉南分署為讓這群外國學員有深刻的回憶，特別請分署創意商品與網路行銷班老師郭文軒為每位學員設計專屬的馬克杯與杯墊，並於結訓典禮後發送給學員留作紀念，學員收到後相當開心，直說這趟學習之旅「有滿滿回憶、非常難忘」。