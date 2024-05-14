「哥本哈根民主峰會」宣布在台灣辦年會　全球各地國會議員將來台

▲準總統賴清德以錄影方式參與哥本哈根民主峰會發表演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

「對華政策跨國議員聯盟」在14日哥本哈根民主高峰會上宣布將在台舉辦年會，屆時全球各地的國會議員將來台與會。對此，外交部晚間表示，誠摯歡迎IPAC在台北召開年會，並將全力協助其年會活動順利舉行。

「對華政策跨國議員聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）於14日在哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）上，播放更新版「透析台海衝擊迷霧之行動」（Operation MIST）影片，新增外交部長吳釗燮預錄片段，宣布IPAC將於今年7月在台舉辦年會，屆時全球各地的國會議員將來台與會。

對此，外交部表示，誠摯歡迎IPAC在台北召開年會，並將全力協助其年會活動順利舉行。此外，外交部也肯定IPAC於14日與哥本哈根民主高峰會主辦單位「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）共同發表「自由世界承諾支持民主台灣」的聯合聲明，呼籲各國政府應就台灣遭封鎖對世界經濟的影響進行分析、要求自由世界各國為嚇阻中國做出貢獻，並深化與台灣的經濟、政治及文化關係。

外交部表示，今年哥本哈根民主高峰會邀請總統蔡英文及總統當選人賴清德以預錄影片方式發表專題演說，由於正值我國第15任與第16任總統暨副總統交接之際，他們認為這一安排彰顯台灣守護民主及傳承的歷程，深具意義。