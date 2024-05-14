5月第5度！大陸海警船再度進入金門水域　海巡署驅離

▲▼大陸海警船14日下午再度航入金門水域，海巡署全程對應驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳世龍／金門報導

今（14）日下午2時許，海巡署金馬澎分署偵監金門南方海域有5艘大陸海警船集結，立即派遣6艘巡防艇對應，實施全程監控及廣播驅離。在我方強勢執法下，大陸海警船於17時9分航出我國限制水域。

大陸海警船舷號「14603」 、「14604」、「14608」、「14521」及「14515」等5艘在金門南方海域集結，採取「二二編隊」方式，於15時越界航行進入我方水域，其中「14603」、「14604」位於料羅南方水域，「14608」、「14521」則在翟山南方水域，另一艘「14515」在外策應。

海巡署研判大陸海警船越界意圖，迅速調派海巡艇分組對應，以堅定的執法立場，全程對大陸船隻實施蒐證、廣播告警及驅離，在我方強勢執法下，大陸海警船於17時9分航出我國限制水域。

海巡署指出，此為本（5）月大陸海警船第5度編隊航入金門水域，頻度已超過前二個月（3、4月）的每月4次。海巡署強調，大陸海警船刻意編隊航入金門水域，嚴重影響海上航行安全，破壞兩岸和平穩定，更無助於兩岸交流，要求陸方自我克制，立即中止此一不理性行為。海巡署將秉持不挑釁、不示弱原則，持續堅定執法立場，遏阻陸方危害航行安全行動。