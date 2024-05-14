金門士官滯陸未歸！父罹癌母拜祖先盼早歸　悲：不知如何告訴孫女

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門胡姓士官與45歲吳姓釣客，今年3月17日出海釣魚迷航遭中國海警尋獲，吳姓釣客已於3月23日獲釋返金，但胡姓士官因軍職身分至今未歸，胡員透過家屬主動申請志願退伍，軍方核定5月8日零時生效。而胡的母親每天以淚洗面「人也求、神也求」，今（14）日表示，不知道怎麼跟孫女解釋她爸爸還被扣留在大陸，只能先善意的騙她爸爸值勤沒放假，多隱瞞一天是一天。

▲金門士官遭中國留置近2個月，家屬申請「志願退伍」，並拜祖先祈求他能平安返家 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

胡姓士官母親每天以淚洗面，泣訴說胡員已非軍人身分，期望陸方能比照一般百姓的身分，讓他可以早日回家，也讓已罹癌的胡父可以安心接受治療。胡母哽咽談到，已近2個月未見到兒子，難過的表示老婆、小孩都很想他，8歲孫女更是天天問爸爸怎麼那麼久都沒回家，怕小孩子害怕恐慌，到現在都不知道怎麼跟小孩解釋她爸爸還被扣留在大陸，只能先善意的騙她爸爸值勤沒放假，多隱瞞一天是一天。

胡母表示，現在更擔憂的是，胡父因患有食道癌，這段期間擔心孩子的安危，都不能好好專心接受治療，再這樣下去真的很害怕會延誤治療時間，致使病情又再惡化。

▲▼軍方核定113年5月8日零時退伍生效 。（圖／記者林名揚翻攝）

胡母強調，事情發生到現在已經快2個月了，陸方雖然每天都有讓孩子打電話回來報平安，但始終看不到人內心的焦急與擔憂真的是無比的煎熬，現在每天「人也求、神也求」、燒香拜拜祈求祖先、神明保佑讓日夜思念的孩子一切平安，也期盼陸方能聽到家屬的聲音，幫幫忙讓孩子早日歸來。