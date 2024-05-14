　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婦迷途防風林3天！老公急抽籤「遇貴人」　警花20分鐘神奇尋獲

記者鄧木卿／台中報導

▲▼7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

▲7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區76歲賴姓婦人在母親節前夕、也就是10日上午坐公車走失，家人相當焦急，賴女老公還到梧棲的文興宮拜拜抽得「人在世、遇貴人」的籤語，13日上午和海巡署、台中港務警察總隊等單位同時進入防風林協尋，家人在10點30分走出防風林，結果10點40分就被副中隊長紀明志找到，紀說，他任職5年多，以前找到的都是冰冷屍體，這件是唯一找到存活者，賴女已送醫，還在觀察中。

賴女家人先是到潭子報案，但連警方也查不出去向，全家人憂心如焚，母親節都到了，卻不見母親，而且患有失智症及慢性病，所幸得到公車業者告知，經由刷卡紀錄，得知最後一站在梧棲港下車。

▲▼7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

賴女老公於是到梧棲漁會文興宮求神問卜，得到有貴人相助的籤詩，讓家人又燃起一線希望，大家興奮得向海巡署梧棲漁港安檢所報案，海巡署再轉報台中港警總隊協助。

紀明志13日上午9點30分獲報後，與警員吳冠呈前往漁會保全室調閱監視器，發現賴女10日上午11點10分搭乘公車在梧棲漁港下車，下車後往公廁方向走去，隨後又步行走進樹林便失去蹤影，人不再走出樹林。

▲▼7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

紀明志說，說來真的離奇，他和同事、賴家人一起走進防風林，家人在廣闊的防風林怎麼找都找不到，10點30分走出林外，他卻是在40分時，在樹林內發現賴女遺落的帽子及背包，接著就在草叢中看到她躺在地上，人已昏迷，仍有呼吸脈搏，身體虛弱。

▲▼7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

紀說，他任職港警隊5年多，以前處理過的案子，不是在防風林上吊，就是跳海，這次是處理過還存活的案子，而且，尋獲的地點是一般民眾，甚至是港警、海巡人員很少會搜尋的地點，而他找了20分鐘就找到，一切感覺很不可思議，賴女包包內只有公車卡和藥包，沒有食物，無法知道這3天是怎麼過的？

梧棲童綜合醫院表示，賴女昨天上午11點17分剛送抵急診室，意識不清，昏迷指數3，目前人在加護病房治療照護、插管、昏迷指數9，已無生命危險，還在進行各項檢查。

ET快訊
玉兔辣穿比基尼！　轉身火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

快訊／輔大前機車追撞小客車　女騎士倒地被公車輾爆頭送醫

剛過母親節…單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事：她很愛小孩

台東晚間嚴重車禍！轎車自撞「飛進排水溝」　1男1女無呼吸心跳

台南20多歲女開瑪莎拉蒂撞工人　直衝工地一輪卡進坑內

17歲少年洗三溫暖被脫褲硬上　60歲按摩女奪他「第一次」

空拍畫面曝光！花蓮「大清水明隧道」大火　出動黑鷹直升機灌救

外役監逃犯「脫逃動機」曝光　人到台南又買票藏回台中

快訊／台南市安南區安中路五段移工宿舍傳火警　消防人員出水搶救

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

太陽會大哥不滿小弟吸毒 就逮前一天動私刑！球棒打屁屁畫面曝

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」　親回應爭議：我的選擇

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

快訊／輔大前機車追撞小客車　女騎士倒地被公車輾爆頭送醫

剛過母親節…單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事：她很愛小孩

台東晚間嚴重車禍！轎車自撞「飛進排水溝」　1男1女無呼吸心跳

台南20多歲女開瑪莎拉蒂撞工人　直衝工地一輪卡進坑內

17歲少年洗三溫暖被脫褲硬上　60歲按摩女奪他「第一次」

空拍畫面曝光！花蓮「大清水明隧道」大火　出動黑鷹直升機灌救

外役監逃犯「脫逃動機」曝光　人到台南又買票藏回台中

快訊／台南市安南區安中路五段移工宿舍傳火警　消防人員出水搶救

揮別水逆準備翻身！5月下旬3生肖運勢爆棚

Uber Eats併購foodpanda要改名？　最受歡迎簡稱出爐

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止　他傻眼：首次遇到

謝霆鋒、李旻浩比帥！Gucci倫敦早春秀馬銜鍊舞鞋、Blondie包浪漫登場

19歲女慶生遇死劫！朋友載她「撞爛變電箱」　飛進排水溝雙亡

沃爾瑪爆裁員「數百人丟工作」　下令遠距員工回歸辦公室

劉俊謙《九龍城寨》晉升國民男友　騎重機燙傷留疤⋯看片感性爆哭

《航海王》25周年紀念展將登場　見證魯夫成長感受五檔威力

瘋AI！高端記憶體庫存清空　全球2大廠喊明年沒貨

用來路不明充電器害「房子燒起來」！租客被判刑

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

加油站女員工洗車　遭暴衝BMW頂飛困車底

2寶媽殺兒女靠閨蜜發現　再訪見2屍

台東轎車自撞飛進排水溝！2人無呼吸心跳

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

小弟犯錯大哥動私刑畫面曝　球棒打屁屁60下

Toyz5／16上午地檢署報到入獄

17歲少年洗三溫暖　竟遭按摩女硬上

弟弟輕生害租屋處變凶宅！房東告姊姊求償

更多熱門

相關新聞

阿伯高美濕地失聯27hrs　毫髮無傷溪畔獲救

阿伯高美濕地失聯27hrs　毫髮無傷溪畔獲救

台中市清水區73歲馬姓男子8日下午3點多騎腳踏車到高美濕地運動，不料竟在海天一色的美景中迷途，馬男一度因找不到路打電話給家人，但又說不出確切地點，警察、消防、海巡等單位出動35人次和空拍機全面搜索，找了21個小時，直到隔天晚上6點多才在大甲溪畔尋獲，毫髮無傷的馬男不好意思的笑說「過程都忘了」。

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

陸海警海監組團　闖金門禁限制海域

即／陸4艘海監船闖禁限制水域！海巡艇平行對應

即／陸4艘海監船闖禁限制水域！海巡艇平行對應

超萌小小海巡　化身海洋保育先鋒

超萌小小海巡　化身海洋保育先鋒

偷渡200人害死3人　最狠人蛇集團首腦落網

偷渡200人害死3人　最狠人蛇集團首腦落網

關鍵字：

防風林海巡署台中港警隊抽籤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

輔大前機車騎士被公車輾過　爆頭＋骨折搶救中

2寶媽摩鐵殺孩　長照悲歌內幕曝！

17歲少年洗三溫暖　被60歲按摩女脫褲硬上

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

姜勳宣布加入《Running Man》！

玉兔辣穿比基尼…轉身火辣曲線全看光！

單親媽「常為兒女翹班」下殺手　前同事回應了

飛魚、C803都用了！　3枚導彈擊沉軍艦

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

快訊／貝佐斯買台股！　亞馬遜砸逾5億認購世芯-KY私募22萬股

他鼻塞半年！醫20秒夾出「整顆荔枝肉」　第一視角曝光

更多

最夯影音

更多

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面