婦迷途防風林3天！老公急抽籤「遇貴人」　警花20分鐘神奇尋獲

記者鄧木卿／台中報導

▲7旬婦人迷途防風林3天，老公抽籤得到「遇貴人」的籤詩，果然被台中港警方尋獲。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區76歲賴姓婦人在母親節前夕、也就是10日上午坐公車走失，家人相當焦急，賴女老公還到梧棲的文興宮拜拜抽得「人在世、遇貴人」的籤語，13日上午和海巡署、台中港務警察總隊等單位同時進入防風林協尋，家人在10點30分走出防風林，結果10點40分就被副中隊長紀明志找到，紀說，他任職5年多，以前找到的都是冰冷屍體，這件是唯一找到存活者，賴女已送醫，還在觀察中。

賴女家人先是到潭子報案，但連警方也查不出去向，全家人憂心如焚，母親節都到了，卻不見母親，而且患有失智症及慢性病，所幸得到公車業者告知，經由刷卡紀錄，得知最後一站在梧棲港下車。

賴女老公於是到梧棲漁會文興宮求神問卜，得到有貴人相助的籤詩，讓家人又燃起一線希望，大家興奮得向海巡署梧棲漁港安檢所報案，海巡署再轉報台中港警總隊協助。

紀明志13日上午9點30分獲報後，與警員吳冠呈前往漁會保全室調閱監視器，發現賴女10日上午11點10分搭乘公車在梧棲漁港下車，下車後往公廁方向走去，隨後又步行走進樹林便失去蹤影，人不再走出樹林。

紀明志說，說來真的離奇，他和同事、賴家人一起走進防風林，家人在廣闊的防風林怎麼找都找不到，10點30分走出林外，他卻是在40分時，在樹林內發現賴女遺落的帽子及背包，接著就在草叢中看到她躺在地上，人已昏迷，仍有呼吸脈搏，身體虛弱。

紀說，他任職港警隊5年多，以前處理過的案子，不是在防風林上吊，就是跳海，這次是處理過還存活的案子，而且，尋獲的地點是一般民眾，甚至是港警、海巡人員很少會搜尋的地點，而他找了20分鐘就找到，一切感覺很不可思議，賴女包包內只有公車卡和藥包，沒有食物，無法知道這3天是怎麼過的？

梧棲童綜合醫院表示，賴女昨天上午11點17分剛送抵急診室，意識不清，昏迷指數3，目前人在加護病房治療照護、插管、昏迷指數9，已無生命危險，還在進行各項檢查。