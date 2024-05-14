拜登正式宣布：對中國生產電動汽車「課徵100%關稅」

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登正式宣布，將對中國生產的電動汽車課徵100%關稅，作為保護本土汽車製造商，免受廉價進口商品影響的一部分措施，但此舉很可能加劇雙邊貿易緊張關係。

《衛報》報導，美國將對價值180億美元的中國商品實施更嚴格限制，電動汽車關稅從25%調高至100%，鋰電池關稅從7.5%增至25%，關鍵礦產關稅從0%上修至25%，太陽能電池從25%調高至50%，半導體從25%增至50%，鐵、鋁與個人防護裝備從0至7.5%上修至25%。

新關稅將在90天後生效，此期間將密切關注中國報復的跡象。消息人士透露，此舉經過長達4年的審查，並且是一項預防性措施，旨在阻止中國廉價商品湧入美國市場，扼殺美國綠能科技產業成長，不是為了加劇雙邊貿易緊張關係。

儘管冒著北京報復的風險，拜登仍表示，增加關稅是對於中國在電動汽車產業「產能過剩」的適當應對。消息人士也指出，中國每年生廠3000萬輛電動汽車，但國內年銷量僅2200萬至2300萬輛。

不過《衛報》也指出，拜登宣布的100%汽車關稅，在很大程度上只有象徵意義，因為川普政府時期實施的關稅，實際上早就把中國電動汽車排除在美國市場之外。

2021年入主白宮以來，拜登在貿易問題上採取強硬立場。今年4月，他就曾表示「無意與中國開戰」，但美國必須挺身面對中國「不公平的經濟行為與工業產能過剩」，「我尋求競爭，但要是一場公平的競爭。」

