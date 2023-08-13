電動汽車增95%！交部砸9.8億補助設公共充電樁　7縣市將增1852槍

▲為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

電動汽車數量今年上半年大幅飆升，增加95%，不過充電便利性和普及性卻成痛點，為加速充電樁設置，行政院核定交通部提報設置計畫，將耗資9.8億元協助各縣市廣設充電樁，公路總局已受理19縣市申請，7縣市通過審查，首波將設慢充1653槍、快充199槍，共1852槍，公總呼籲縣市加速申請和執行。

根據統計，今(112)年6月底電動小客車登記數為4萬6919輛，較去(111)年6月底增加2萬2915輛，大幅增加95%，顯示國內電動汽車數量快速成長，不過充電普及性也成為痛點。

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工研院曾針對電動汽車車主進行調查，發現車主遇到痛點包括充電樁附近無可打發時間設施、找不到充電樁、油車占用、充電需要排隊、充電插頭介面與自己電動車不同、充電站點查詢APP訊息不足、充電至80%時間電太久、充電樁故障無法使用、充電站環境不佳、付費不方便、充電槍中途被拔除等。

▲國道電動車充電站進駐服務區。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

為建置電動車友善的交通環境，提供足夠的中繼充電站點，行政院去年9月26日核定交通部提報112年至113年「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，計畫經費9.8億元，推動各縣市加速充電樁建置，達成「運具電動化及無碳化」目標。

公路總局表示，今年5月10日補助審查執行要點核定後，開始受理各縣市政府提案申請，截至今年7月底已受理19縣市申請公共充電樁補助計畫，其中已核定7縣市，包括台北市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、花蓮縣以及連江縣，總計核定建置慢充1653槍、快充199槍，中央補助經費合計1億8142萬9千元。

▲為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局指出，補助充電樁計畫期程為2年(112至113年)，為利各縣市政府能於期限內完成設置充電樁，目標8月底前核定各縣市政府之公共充電樁補助計畫，提醒還未完成申請的縣市政府，將電動車未來成長趨勢納入申請充電樁建置考量，並加速申請的腳步。

公路總局也喊話7個已通過申請並核定補助的縣市政府，呼籲加速充電樁建置執行，符合充電車市場及民眾期待。

▼7縣市申請公共充電樁設置補助通過。（圖／公路總局）