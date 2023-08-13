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電動汽車增95%！交部砸9.8億補助設公共充電樁　7縣市將增1852槍

▲▼為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

▲為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

電動汽車數量今年上半年大幅飆升，增加95%，不過充電便利性和普及性卻成痛點，為加速充電樁設置，行政院核定交通部提報設置計畫，將耗資9.8億元協助各縣市廣設充電樁，公路總局已受理19縣市申請，7縣市通過審查，首波將設慢充1653槍、快充199槍，共1852槍，公總呼籲縣市加速申請和執行。

根據統計，今(112)年6月底電動小客車登記數為4萬6919輛，較去(111)年6月底增加2萬2915輛，大幅增加95%，顯示國內電動汽車數量快速成長，不過充電普及性也成為痛點。

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工研院曾針對電動汽車車主進行調查，發現車主遇到痛點包括充電樁附近無可打發時間設施、找不到充電樁、油車占用、充電需要排隊、充電插頭介面與自己電動車不同、充電站點查詢APP訊息不足、充電至80%時間電太久、充電樁故障無法使用、充電站環境不佳、付費不方便、充電槍中途被拔除等。

▲國內首座國道電動車充電站今日隆重於中山高速公路西螺服務區北上加油站登場，「TAIL特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國道電動車充電站進駐服務區。（資料圖／記者蔡佩旻攝）

為建置電動車友善的交通環境，提供足夠的中繼充電站點，行政院去年9月26日核定交通部提報112年至113年「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，計畫經費9.8億元，推動各縣市加速充電樁建置，達成「運具電動化及無碳化」目標。

公路總局表示，今年5月10日補助審查執行要點核定後，開始受理各縣市政府提案申請，截至今年7月底已受理19縣市申請公共充電樁補助計畫，其中已核定7縣市，包括台北市、基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、花蓮縣以及連江縣，總計核定建置慢充1653槍、快充199槍，中央補助經費合計1億8142萬9千元。

▲▼為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

▲為提升電動汽車充電便利性，交部砸9.8億補助設公共充電樁。（圖／記者李姿慧攝）

公路總局指出，補助充電樁計畫期程為2年(112至113年)，為利各縣市政府能於期限內完成設置充電樁，目標8月底前核定各縣市政府之公共充電樁補助計畫，提醒還未完成申請的縣市政府，將電動車未來成長趨勢納入申請充電樁建置考量，並加速申請的腳步。

公路總局也喊話7個已通過申請並核定補助的縣市政府，呼籲加速充電樁建置執行，符合充電車市場及民眾期待。

▼7縣市申請公共充電樁設置補助通過。（圖／公路總局）

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