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台南試辦設置電動汽車充電專用停車位　非電車請勿占用以免受罰

▲交通局先選擇中西區海安路地下停車場、及新營區南瀛綠都心公園地下停車場兩場，共計18格設有充電樁停車格進行試辦電動汽車充電專用停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通局先選擇中西區海安路地下停車場、及新營區南瀛綠都心公園地下停車場兩場，共計18格設有充電樁停車格進行試辦電動汽車充電專用停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部於2022年11月完成停車場法條文修訂，律定充電停車位為專用格位及違規占用的罰則，雖相關專用格位標線與牌面規範的細部管理辦法尚未制定完成，為讓台南市民可以循序漸進適應即將上路施行的新規定，避免不熟悉法令而不慎占用後遭處罰，台南市交通局將試辦設置電動汽車充電專用停車位。

交通局長王銘德指出，交通局先選擇中西區海安路地下停車場、及新營區南瀛綠都心公園地下停車場兩場，共計18格設有充電樁停車格進行試辦，將依據交通部管理辦法草案的圖例，重新畫設充電格位專用標線及設立說明牌面，並自5月1日至6月底進行為期2個月的宣導期，自7月1日起將針對占用違規行為開單處罰，除期望讓市民提早知道占用充電專用格位已屬違規可開罰行為外，亦可讓民眾提早熟悉與辨識充電格位專用標線與牌面的型式，後續則將視交通部相關管理辦法制定進度，再逐步推展至全市路外停車場內的充電停車格（不含智慧路邊停車充電格位）。

▲交通局先選擇中西區海安路地下停車場、及新營區南瀛綠都心公園地下停車場兩場，共計18格設有充電樁停車格進行試辦電動汽車充電專用停車位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，為改善移動污染源達到節能減碳保護環境目的，國家持續推動電動車產業，而營造友善電動車使用環境，是電動車普及化的關鍵要素，目前電車車主最擔心的就是無處充電以及充電樁被占用問題，中央已完成停車場法修訂，提供了充電格位設置及違規占用的法源依據，因此提醒交通局要特別注意新法上路實施的適應期與宣導，避免新法上路產生的衝擊。

交通局局長王銘德指出，目前全市路外公共停車場（含公有及民營）大約設置有210支快、慢充電樁停車格，這些停車格仍以「綠能優先格位」型式設置，非電車占用仍以勸導為主，尚未實際執行裁罰，主因為可讓用路人明確辨識且具全國一致適用的專用標線與牌面，目前中央仍還在制定細部的設置管理辦法。

交通局長王銘德表示，交通局不斷接獲電車車主反映充電車格被占用問題，失去了設置充電停車格位的美意，為了保障電車車主充電權益，並配合中央管理辦法的制定進度，交通局將以「先試辦」、「再宣導」、「後全面實施」的腳步，逐步推動電動汽車充電專用停車位的設置及裁罰。

王銘德局長指出， 2個月的宣導期，會先對違規占用行為以勸導為主，7月1日起，將正式執行違規占用裁罰，裁罰標準與違規佔用身障格位、婦幼格位相同都是1200元，另為加強提醒，也將於該2處試辦停車場入口處設立明顯牌面加強宣導，提醒非電車駕駛人逐步養成不占用充電專用停車位的習慣，以免受罰。

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