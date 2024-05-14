45萬平民被迫出逃！以色列進逼拉法　停火談判「進度倒退」

▲ 聯合國機構估計，拉法近45萬平民因以軍攻勢被迫撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）對加薩南部拉法（Rafah）發動攻擊，據報過去一周來使近45萬名平民被迫撤離，以哈停火談判也因此陷入僵局。

綜合CNN及《法新社》，負責加薩人道主義援助的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）14日表示，6日起的一周以來已有近45萬人被迫離開拉法，「人們面臨持續的疲憊、飢餓與恐懼，沒有地方是安全的，立即停火是唯一的希望。」

聯合國機構估計，以軍上周進攻拉法東部以前，拉法聚集從加薩其他地區前來避難的平民，人口約120至140萬人，如今被迫撤離的人數已達1/3，衛星照也顯示拉法多地帳篷密度降低。

在以哈之間居中協調的卡達14日透露，以色列在拉法的軍事行動使停火談判進度倒退。卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在卡達經濟論壇上說明，過去幾周談判看似出現起色，「但不幸的是事情沒有朝正確方向發展，目前幾乎陷入僵局，拉法發生的事情讓我們倒退回去了。」

卡達及埃及、美國人員在以哈幕後協調數月，穆罕默德坦言，目前不清楚如何使以方停止戰爭，「我不認為他們會考慮這麼做」，以方明確表明會繼續留在加薩，「目前還不清楚加薩未來會是什麼模樣。」