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對戰時境內部署核武　瑞典總理持開放態度

▲▼ 瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞典總理克里斯特森對戰時在瑞典領土部署核武持開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

面對批評者呼籲瑞典應禁止部署核武，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）今天表示，他對戰時在瑞典領土部署核武持開放態度。

法新社報導，瑞典議會將在6月針對與美國簽署的「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement, DCA）進行表決，這項協議將允許美國進入瑞典的軍事基地，並允許在瑞典儲存軍事裝備和武器。

瑞典今年3月加入北大西洋公約組織（NATO），放棄了兩個世紀以來的軍事不結盟政策。

最近幾週，瑞典和平與仲裁協會（Swedish Peace and Arbitration Association）等組織，呼籲瑞典政府在「國防合作協議」上，明定領土不允許部署核武。

不過瑞典政府一再堅稱明文禁止並無必要，理由是瑞典「在核武議題上有廣泛共識」，議會也決定承平時期禁止在境內部署核武。

但克里斯特森今天表示，戰時則是另一回事。他向瑞典國家電台（Sweden Radio）表示：「在戰時，這是一個截然不同的問題，完全取決於實際狀況。」

「在最糟情況下，我們這個地區的民主國家最終必須擁有足夠能力，抵禦可能以核武威脅我們的國家。」

克里斯特森堅稱，瑞典境內是否部署核武是由瑞典決定，而非美國。「瑞典領土的事由瑞典決定。」

但他也強調：「我們加入北約和發展國防的一切目的，就是要確保這種情況不會發生。」

克里斯特森還表示，如果烏克蘭是北約成員，「它就不會受到俄羅斯攻擊」。

瑞典2022年5月申請加入北約時，執政的社會民主黨（Social Democratic Party）表示，將努力表達「反對在瑞典領土部署核武和永久軍事基地的單方面保留意見」。

瑞典的鄰國丹麥與挪威已是北約成員，它們都拒絕外國在承平時期於其領土建立永久軍事基地或部署核武。

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