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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵雙屍！她曾喊「離不開小孩」：成為保護你們的天　卻親手殺了兒女

▲▼中和某汽車旅館，36歲媽吸毒，枕頭悶殺小姊弟。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲36歲媽媽吸毒，在中和某摩鐵用枕頭悶殺一雙兒女。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴上容、戴若涵／新北報導

新北市中和區一間摩鐵14日爆出命案！警方獲報到場發現，9歲女童、6歲男童已明顯死亡，小姊弟的36歲蘇姓生母坦承犯案被帶回分局偵辦。蘇女經常在臉書上分享與一雙兒女的日常，曾喊好幸福，「媽媽也學習成為保護你們的天」，如今卻在吸毒後殺害2個孩子令人不勝唏噓。

據了解，今年36歲的蘇女未婚生子，2個孩子不同父親，平日擔任百貨公司的櫃姐維生，疑似生活壓力龐大。蘇女在母親節深夜11時許搭乘計程車載著兩個孩子入住摩鐵，入住房型靠近大門櫃台，13日晚間蘇女的閨蜜還曾到摩鐵送餅乾、餐點給蘇女。

蘇女閨蜜14日下午2時許，再度到訪摩鐵，卻發現2個孩子已死亡。而摩鐵員工聽到爭吵聲報警處理，警方獲報到場，在現場發現K他命、啤酒等物，蘇女坦承，飲酒、吸毒後情緒不穩，才會以枕頭悶死兒女。

▲中和摩鐵雙屍命案，蘇女用枕頭悶殺兩個孩子。（圖／翻攝自蘇女臉書）

▲新北中和摩鐵雙屍命案，蘇女用枕頭悶殺兩個孩子。（圖／翻攝自蘇女臉書）

透過蘇女的臉書可發現，她經常在臉書上分享與一雙兒女的日常，包括孩子陪她一起上班到晚上9點，送孩子上學後感嘆「真的是媽媽離不開小孩」，為母則強要替兩個孩子「打造溫馨小窩」，她更為了要讓兒子認真寫學習單，還想小遊戲激勵孩子。

另外，蘇女也曾在臉書上PO出孩子的遊戲照感嘆，「有一雙寶貝兒女真的很幸福，也好辛苦，但媽媽在，媽媽也在學習成為保護你們的天」。14日凌晨1時許，她更上傳兒子、女兒的睡照作為臉書封面照，紀錄的點點滴滴充滿母愛，但她卻在飲酒、吸毒後親手殺害兩個孩子，令人難以想像。

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