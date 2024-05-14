葉倫又提產能過剩爭議　陸外交部：只許州官放火，不許百姓點燈

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國財長葉倫日前接受採訪，談及美國的投資補貼政策，考量自身企業利益，不會對中國「產能過剩」企業進行補貼。中國外交部發言人汪文斌今（14）日也回批，美國言行是「只許州官放火，不許百姓點燈」，用「產能過剩」的旗號對別國先進產業進行打壓，奉勸美國屏棄心口不一虛偽與雙標。

中國在電動汽車等新能源領域是否存在「產能過剩」等問題。美財政部長葉倫接受採訪時稱，「美國會非常明確地針對戰略領域進行投資補貼，但我們不希望中國向產能嚴重過剩的企業提供大量補貼，這只會把我們的企業擠出市場。」

針對葉倫談話，汪文斌表示，按照美方的邏輯，美國進行補貼就是「至關重要的產業投資」，別國進行補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」；美國向世界出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」，別國向世界出口有比較優勢的產品就是「產能過剩」。

汪文斌進一步說，用中國話說就是「只許州官放火，不許百姓點燈」，用美國話說就是「我做了你不能學，我說了你必須做」。

汪文斌指出，「說到底，美國就是在打著『產能過剩』的旗號對別國先進產業進行打壓，以『公平競爭』為藉口搞保護主義。」

汪文斌重申，包括電動汽車、鋰電池、光伏產品在內中國新能源產業的快速發展建立在持續技術創新、完善產供鏈體系和充分市場競爭之上，取得的領先地位是比較優勢和市場規律共同作用的結果，而非來自所謂「補貼」。

汪文斌表示，「我們奉勸美方摒棄心口不一的虛偽和雙標，不要再重蹈保護主義的覆轍。」