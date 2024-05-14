曾預言普丁侵烏　美國安專家：習近平最快4年後武力犯台

▲中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國資深國安專家、網路安全專家阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）警告，「我確信習近平想要在他掌權時拿下台灣」，最快恐怕在4年後採取行動，而這是一場可能引發美中全面軍事衝突的戰爭，必須不惜一切代價阻止發生。

阿爾佩洛維奇是電腦安全技術公司「CrowdStrike」共同創辦人兼前首席技術長，曾經揭露俄羅斯對於美國大選的干預，並在烏俄戰爭前2個月精準預言這場衝突。

阿爾佩洛維奇接受CNN採訪時談到，美中陷入爭奪全球霸權的「第二次冷戰」（Cold War two），美國過去與蘇聯、現與中國的衝突「詭異相似」，舉例來說，第一次冷戰有區域衝突引爆點（flashpoint），包括東西柏林與1962年古巴飛彈危機，現在則是台灣。

他指出，習近平跟普丁非常相似，都希望能像那些擴大帝國領土的偉大領袖一樣名留青史。其中，普丁想要變成新的彼得大帝，習近平想要超越毛澤東，並且做到毛澤東無法達成的成就，那就是拿下台灣。

▲一架共機在台灣周邊海域參加軍事演習。（圖／路透）

阿爾佩洛維奇接受《SpyTalk》採訪時也分析，普丁入侵烏克蘭的原因，與習近平想在有生之年征服台灣的原因，兩者完全相同，2位獨裁領袖都來到70歲出頭，開始審視自己政治生涯的尾聲，以及未來可能留下的影響力。

他分析，習近平今年已經70歲，2027年再度競選共產黨領袖時，很可能又贏得5年任期，以79歲高齡執政到2032年。因此，2028年至2032年，最可能是習近平實現宿願的時刻，「這就是為什麼，我認為未來4至8年將非常非常危險。」

阿爾佩洛維奇表示，失去台灣的風險相當巨大，「如果中國入侵，不論打贏或打輸，對於世界、美國、台灣或中國本身而言，都將是一場絕對的災難。所以，我們必須不惜一切代價避免此事發生。我們必須確保，習近平每天早上醒來，看著鏡中的自己刮鬍子時，都會說『今天不是（侵台的）好日子。』」

他還建議，讓中國在軍事方面陷入兩難困境，協助台灣打造防禦島嶼的能力，並且向北京清楚表明，台灣衝突的後果，將對中國經濟造成毀滅性打擊。

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