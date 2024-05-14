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三重命案再掀死刑存廢議題　吳宗憲反廢死轟：不向邪惡人權團體低頭

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 蔡清祥 立委吳宗憲 司法法制組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新北市三重發生祖孫三代命案，張姓女婿殘忍手段令人髮指，該案件震驚全台，再次掀起死刑存廢的討論。對此，曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲今（14日）表示，自從擔任檢察官過後，他所有的經驗建立在血淋淋的屍體上、在哀痛欲絕的家屬心情上，所以一路以來堅決主張死刑不能廢除。他強調，死刑存在絕對有其必要，他不會向邪惡與錯誤的人權團體低頭。

吳宗憲於臉書表示，日前三重發生了慘絕人寰的三屍命案，他不想灑狗血的去蹭新聞熱度，但一路以來他堅決主張死刑不能廢除。

吳宗憲表示，死刑可以縮減範圍，但是對於有故意殺人的條文千萬不能廢除，許多廢死團體只是站在悲劇之外，用一個觀眾的角度在評論被害人家屬，但有多少人是真的設身處地去為被害人發聲？

吳宗憲指出，台灣憲法是民國35年訂定，很難想像那個年代的人會在憲法中設計不能死刑的理論，所以，在今日去探討死刑是否違憲，只是加諸現代人的謬論在憲法根本大法上吧，期待大法官們不要把自己的好惡、理想，建築在憲法解釋之上。

吳宗憲回顧，當年在學生時，他確實也曾對死刑是否應該存在而懷疑過，那個時候他的所有經驗都建築在課本及理論中，但理論是虛無飄渺，理論可以高談過論，但那不是真實。自從分發擔任檢察官後，他再也沒有質疑，再也不認為這個社會不需要死刑，因為他所有的經驗是建立在血淋淋的屍體上、在哀痛欲絕的家屬心情上。

吳宗憲認為，被告在取走被害人生命時，有給受害者時間向家人告別？有給受害者機會免死？有給受害者選擇的機會？都沒有吧。所以他對被告生命權最大的讓步，就是讓被告能接受完整且不計成本的訴訟保障、完整的人性尊嚴，在生命最後一刻能跟家人告別，能吃頓飽飯，換上乾淨的衣服，當窮盡這一切之後，死刑的執行，他心中一點愧疚都沒有。

最後，吳宗憲強調，請記得，原諒被告是被害人家屬的權利，絕對不是義務，拜託請不要用道德大帽去扣他們。殺生為眾生，死刑的存在絕對有其必要性，被害人的生命權本不該輕於加害人生命權，他不會向邪惡與錯誤的人權團體低頭，對好人更好，對壞人更壞，這是從來沒變動過的意志。

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