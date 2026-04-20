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社會 社會焦點 保障人權

夫遭爆進口中國食材「洗產地」　高雄市議員邱于軒道歉

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員邱于軒老公張簡正偉開設的大發食材行，遭《鏡週刊》爆出將購入的中國芝麻及越南香菇「洗產地」，自行印製食品標籤「貼標」假冒產地是台灣的國產食材，販售給高雄多家餐飲店家及學校。對此，邱于軒及大發食材行今（20）日發聲明致歉，但強調，​標示瑕疵並非惡意欺瞞，而是行政程序上的「認知誤差」。

▲▼國民黨高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒過去曾砲轟民進黨政府進口蛋標示及流向問題，未料老公捲入食材洗產地、涉嫌詐欺等爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，邱于軒老公經營的大發食材行，去年11月間遭到高雄市衛生局上門稽查，現場赫然發現印有「中國」產地的芝麻紙箱以及印有越南文的香菇紙箱，疑自行印製食品標籤「洗產地」成台灣食材，衛生局將相關資料移送雄檢偵辦，真相待司法釐清。

對此，邱于軒今日發聲明回應，針對大發食材行產地標示爭議，她是負責人親屬也是市議員身分。她的立場始終是「食安優先、事實求是」，造成大眾疑慮，深感抱歉。

▲▼國民黨高雄市議員邱于軒老公遭爆進口中國食材洗產地。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲邱于軒老公遭爆進口中國食材洗產地，但她認為是行政程序上的「認知誤差」。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

不過，邱于軒說，​這次標示瑕疵並非惡意欺瞞，而是行政程序上的「認知誤差」。民國113年公司配合食藥署稽查，依「非登不可」平台邏輯被列為「製造及加工業」且工廠在台灣。公司因信賴系統分類，導致對法規中「改裝製造」的定義產生誤解。 ​

她直言，此困擾和錯誤是目前高雄很多相關業者都面臨的難題。大家的食材來源都很清楚，也有保留相關資料，只是當行政登錄與標示指引存在落差，業者極易無所適從和誤解。他們支持相關單位徹查真相，若有法規誤解之處，大發絕不推諉，將即刻修正 SOP 並全力配合規範，確保未來每一份標示都精確無誤。​大發會以更謙卑、透明的態度精進，守護食安，感謝各界指教。 ​

大發食材行也發出聲明稿表示，針對近日司法機關調查本公司香菇與芝麻產品產地標示乙案，本公司秉持誠實負責態度。

大發食材行聲明稿如下：

一、本公司因信賴主管機關指導與登錄系統，致產生認知錯誤：

本公司前於民國 113 年間，接受食藥署稽查指導時，被要求更換於 FDA 網站之身分，認定本公司為「製造業者」，且食藥署「非登不可」平台亦強制將本公司勾選為「製造及加工業」，並登錄工廠位於台灣。本公司基於對上開行政系統與指導之認知，誤解法規中「改裝製造廠商」之定義，並認應標示製造加工地為台灣。而此一認知錯誤問題，更是普遍存在於各同業公司，並非僅有本公司始存有此一疑義與程序瑕疵。

二、本公司絕無詐欺意圖，更未因標示調整獲取不法利得：

本公司嚴正聲明，無論產品標示產地為何，本公司產品之售價及品質始終維持一致，並未因標示為台灣或其他國家而異動售價，更無以劣質產品加以魚目混珠之不肖行為，顯見本公司並無任何欺瞞消費者或從中獲取不法獲利之動機。

三、本公司將負起行政責任，配合司法機關調查，並落實更換正確標示：

對於因行政法規認知失調而導致之疏失，本公司願坦然面對相關行政處分及司法調查，本公司在本次事件後，更已全面檢討改善公司之各種行政流程、程序與規範之合法性，確保標示之精確。

本公司更期冀主管機關得以更加明確化對本公司所屬行業之規範與行政指導，以利業者有明確的規範準則可供遵循，始不會因錯誤理解而產生觸法疑慮。

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