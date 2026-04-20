國民黨推公投「性侵、詐欺、虐童鞭刑」！律師：貪污犯與共諜也要

▲國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

國民黨立委洪孟楷領銜提出「鞭刑公投」案，要將性侵案、虐童案、高額詐欺案納入，獲得52名立委連署。對此，律師林智群表示，既然藍白陣營在國會握有過半席次，若真有意推動相關處罰，直接修法就好，根本不需要公投，並認為民進黨不但要支持，更應該加碼，「貪污犯也要鞭刑，共諜也應該鞭刑。」

林智群律師在臉書發文，若國民黨主張要對性侵、詐欺、虐待兒童等案件加重處罰，甚至訴求鞭刑，在目前藍白立委席次過半的政治現況下，理論上可直接在立法院推動法案修正，不必再多繞一圈走公投程序。

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林智群認為貪污與共諜也應納入

除了質疑公投必要性，林智群律師也指出，面對這類治安與刑罰議題，民進黨不該再以「人權」作為主要論述，民眾更在乎的，是加害者是否付出代價，「民眾誰鳥你這個？大家只知道壞人要付出代價而已。」

林智群律師認為，面對這類主張，民進黨不只樣大力支持，甚至應該加碼，「貪污犯也要鞭刑，共諜也應該鞭刑，油門給它催下去就對了。」

貼文一出，網友表示，「民進黨支持後，國民黨會不會出來反指責他們不尊重人權」、「民進黨很多政策及方向真的該適時修正了」、「搞公投就是故意浪費錢啊」、「我覺得違規停車、路邊抽煙、擋捷運車廂門口也都鞭一鞭」、「民進黨裡面就還是一堆聖母病的，這種事情一律加碼再加碼就對了」。