索馬利蘭PO中華民國國旗照！　歡迎賴清德造訪非洲

▲索馬利蘭透過社群平台發文，歡迎總統賴清德造訪非洲。（圖／索馬利蘭社群平台X）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德將於本周三（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，值得注意的是，索馬利蘭共和國外交暨國際合作部於台灣時間19日下午，透過X社群平台上發布貼文，圖卡放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗，貼文中表示「索馬利蘭共和國政府誠摯祝賀賴清德總統閣下於 2026 年 4 月 22 日至 26 日正式訪問史瓦帝尼，此行是賴總統上任以來首次訪問非洲」。

台灣與索馬利蘭關係，從2020年開始互相設立官方代表機構，雙方在教育、農業、能源、衛生及資通訊等領域，持續加深合作。事實上，索馬利蘭共和國政府已多次表態挺台，在今年3月份，透過社群平台發布我國駐當地代表處升旗與演唱國旗歌的影像。

另外，根據索馬利蘭政府過去在社群平台Ｘ的官方帳號貼文，我國駐哈爾格薩（Hargeisa）的機構，是全球唯一能公開以「台灣」為名運作的代表處。該貼文強調，世界各地為避免觸怒中國共產黨，多半妥協使用「台北」之名，索馬利蘭則選擇讓台灣旗幟在當地高高飄揚，勇敢反抗霸凌，強硬表態「不向北京低頭」，同時譴責鄰國索馬利亞（Somalia）呼籲中國武力吞併台灣的行徑。