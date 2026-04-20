中國啟航！貨輪遭美軍開火扣押　伊朗軍方批「海盜行為」誓言報復

▲ 美軍伯克級驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）攔截貨輪圖斯卡號。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍19日在阿曼灣對一艘試圖突破海上封鎖的伊朗籍貨輪「圖斯卡號」（Touska）開火並加以扣押，伊朗軍方隨即發出強硬聲明，誓言將對美方的「武裝海盜行為」展開報復，引發外界憂慮原定21日到期的2周停火協議能否撐到最後一刻。

川普宣布控制貨輪 伊朗矢言報復

《路透》報導，美軍19日表示，他們向一艘懸掛伊朗國旗的貨輪開火，當時該船正開往伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）。美國總統川普隨後發文宣告，「我們已完全控制這艘船，正在清查船上有什麼！」

伊朗軍方稱這艘船是從中國啟航。伊朗學生通訊社（ISNA）引述軍方哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）發言人聲明，強調伊朗武裝部隊「很快將對美軍的武裝海盜行為作出回應與報復」。

伊朗拒絕二輪談判 批美方要求太過分

伊朗官媒還稱，德黑蘭已拒絕參與第二輪和平談判，原因是美方持續海上封鎖、發表威脅性言論、立場反覆且提出「過分的要求」。

伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammadreza Aref）發文寫道，「不能一方面封鎖伊朗石油出口，一方面期待他國享有安全保障。要麼石油市場對所有人開放，要麼所有人共同承擔巨大風險。」

川普此前曾警告，若德黑蘭拒絕他的條件，將摧毀伊朗所有橋梁和發電廠，延續他在戰爭期間一貫的威脅言論。伊朗曾回嗆，若美方攻擊民用基礎設施，將攻擊波斯灣阿拉伯鄰國發電廠與海水淡化廠。