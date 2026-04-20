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伊朗早有「核彈級武器」荷莫茲海峽！　美伊最新談判一次看

▲荷莫茲海峽,。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲荷莫茲海峽。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者張靖榕／綜合報導

美媒指出，美國與以色列為阻止伊朗取得核武而發動戰爭，結果反而讓德黑蘭更加意識到自身本來就握有一項「核彈級」戰略籌碼，即憑藉地理位置掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），足以牽動全球能源命脈並嚇阻對手。也因此，當川普政府與德黑蘭當局再次因為分歧與互控違背停火協議的同時，荷莫茲海峽又再度遭到封鎖，而對於川普表示第二輪談判即將展開，伊朗仍強硬表示，尚未決定是否參與。

伊朗掌握石油命脈：地理即核彈

《紐約時報》（The New York Times）報導，，伊朗對海峽的實質封鎖已推升國際油價、肥料與多項民生物資價格，不僅衝擊全球經濟，也打亂美國與以色列的軍事規畫。以色列軍事情報機構前伊朗分支負責人、現任大西洋理事會（Atlantic Council）研究員希特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，「如果未來再爆發衝突，關閉這條海峽將是伊朗教科書上的第一步，你不可能戰勝地理。」

美伊第二輪談判仍不明朗

在此背景下，美伊互信進一步惡化。川普透過社群媒體表示，伊朗近期在海峽「開火」，攻擊目標包含法國與英國船隻，已「完全違反停火協議」。他強調，美方代表將前往伊斯蘭馬巴德（Islamabad）準備磋商，並期盼伊朗接受美國提出的協議。

對此，伊朗方面態度趨於保留。伊朗國營媒體伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）引述消息人士指出，「目前沒有參加下一輪美伊會談的計畫」，顯示德黑蘭對談判轉趨審慎。

川普同時對談判結果發出強硬警告，稱美方已提出「非常公平與合理的協議」，若伊朗拒絕，美國將「摧毀伊朗每一座發電廠與橋樑」，並直言伊朗政權可能迅速崩潰，強調「現在正是終結伊朗這個殺戮機器的時刻」。

►川普宣布美伊將舉行第2輪談判　范斯沒參加引關注

►美伊分歧　德黑蘭未決定是否參加新一輪談判

▲美伊分歧 。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊分歧 。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

伊朗仍具一定軍事實力　足以威脅荷莫茲海峽

與此同時，美國軍方與情報官員評估，歷經數周戰事，伊朗仍保有相當程度的軍事能力，包括約40%的攻擊型無人機；停火時發射器仍有戰前約50%，之後又從地下設施中回收約100套設備，使數量回升至約60%。此外，伊朗正清理遭轟炸掩埋的飛彈，部分評估認為其飛彈庫存最多可恢復至戰前約70%。

儘管各方對具體數量看法不一，但官員普遍認為，伊朗仍具備足夠軍力威脅通行荷莫茲海峽的船隻。俄羅斯前總統、現任安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）也在社群發文稱，「伊朗已測試過它的核武器，那就是荷莫茲海峽」，形容其戰略影響力巨大。

▲川普威脅炸毀伊朗基礎建設。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普威脅炸毀伊朗基礎建設。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

美國反掐伊朗經濟命脈

不過，美國對伊朗港口與航運的封鎖同樣帶來壓力。報導指出，海運貿易占伊朗經濟活動約90%，每日規模約3.4億美元（約新台幣109億元），目前幾乎陷入停滯。

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